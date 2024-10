Pedro Ruiz desvela que Bertín Osborne pudo provocar la cancelación de 'La noche abierta': “Amenazaron al equipo”

Bertín Osborne estuvo a punto de provocar –sin él saberlo– la cancelación de La noche abierta, el programa de entrevistas que se emitió en TVE entre 1997 y 2004. Su presentador, Pedro Ruiz, se empeñó en invitar al famoso cantante, que no caía demasiado bien a alguno de los ejecutivos de Torrespaña, y eso puso en jaque la continuidad del veterano formato.

Ambos se reencontraron este viernes en El show de Bertín, el programa que este conduce en Canal Sur. Llevaban tiempo sin coincidir bajo los focos: “Unas veces no he podido, otras no me dejaban, otras no te dejaban... En fin, la libertad”, puntualizó el escritor nada más comenzar la entrevista, dando a entender que siempre ha habido alguna 'mano negra' que les ha mantenido alejados.

Después no se cortó al recordar aquel polémico episodio ocurrido en la cadena pública hace más de dos décadas. “Yo invité a Bertín a venir a La noche abierta y, por lo visto, algún jefe de allí no quería que viniera”, empezó diciendo.

La oposición de Torrespaña fue tal que incluso “amenazaron al equipo con cancelar el programa”. Entretanto, la situación llegó a oídos del propio afectado, que se inventó una excusa para faltar a su cita y, de este modo, evitar males mayores.

“Bertín se enteró y, para quitarme de aquel problema, me llamó diciendo que estaba enfermo. Quería evitar que lo invitara porque se habría acabado el programa”, cuenta Ruiz, que se negaba a ceder ante las exigencias de la empresa: “Le dije que viniera a hacer el programa y que si al día siguiente me lo quitaban, yo daría una rueda de prensa porque no habrían prohibido el programa por un terrorista sino por ti”.

Finalmente, “hicimos el programa”, recuerda el presentador, que en otras muchas ocasiones ha denunciado el boicot al que él mismo se ha visto sometido por parte de algunas cadenas de televisión.