El enfado de Enrique del Pozo con Beatriz Archidona en 'TardeAR': “A mí no se me falta al respeto”

Enrique del Pozo y Beatriz Archidona tuvieron este lunes sus más y sus menos en TardeAR. El actor, cantante y tertuliano acudió al magacín de Telecinco para hablar de una noticia en exclusiva: según su información, un conocido actor de nuestro país tuvo un encuentro con Álvaro Muñoz Escassi mientras el jinete salía con María José Suárez.

Según Del Pozo, el actor le ha dado permiso para dar esta noticia, pero sin desvelar su nombre. Una decisión que Archidona no terminó de entender. “Entonces, ¿por qué te lo cuenta? ”¿Pero por qué quiere que se sepa?“, preguntó la presentadora. ”Tiene la duda y el miedo cuando escucha en un programa de televisión que puede haber unos presuntos vídeos“, respondió Enrique del Pozo, que defendió en todo momento de que el misterioso actor está en su ”derecho“ de dar a conocer que Escassi le fue infiel a María José Suárez con él, por mucho que no quiera decir su nombre.

Sin embargo, Archidona insistió en que no tiene sentido que el actor haya autorizado a que salga a la luz esta noticia, pero sin desvelar su identidad. “Este señor tiene derecho a decir 'perdona, por mi moral voy a defender a esa señora porque mientras estaba con ella le estaba poniendo los cuernos conmigo'. Está en su derecho. ¿Aquí cuál es el problema, que tenemos que decir el nombre del actor para dar morbo? Pues no lo quiere decir”, dijo Del Pozo.

“No, pero hay cosas que no cuadran y si tu lanzas la piedra y escondes la mano lo que hay que hacer es dar la cara, porque estás hablando de una intimidad de una persona, él está asustado por unos vídeos... Me parece un poco rocambolesco pensar que si esto se hace público, alguien va a caer en que un actor importante tiene miedo porque hay un vídeo con Escassi... Estamos hablando de la nada”, contestó Archidona.

“A mí no me se me falta al respeto”

Las palabras de la presentadora no gustaron a Enrique del Pozo, que tomó la palabra con rostro serio. “Desde el profundo respeto que te tengo, a mí no se me falta al respeto. Yo llevo 15 años de profesión en estos platós y yo no hablo de la nada”, señaló de primeras. “De la nada sería abrir la caja de Pandora del señor Escassi, que me estoy mordiendo la lengua yo y media profesión. Que este señor haya ido a un plató a poner en evidencia a una mujer con la que ha tenido tres años de relación para justificar su bragueta dilatada, decir que ella tenía una relación consentida me parece que tú, como mujer, tenías que defender a esta señora”, añadió después.

Archidona se defendió diciendo que ella no le estaba poniendo “en duda” ni le estaba cuestionando, pero que “hay cosas que no cuadran” en esta historia. Entre ellas, “la finalidad” del misterioso actor de hacer público su affaire con Escassi, pero manteniéndose en el anonimato. “No es justo”, dijo por último, Enrique del Pozo, sobre las palabras de la presentadora, que solo unos instantes después cambió de tema.