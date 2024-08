Las lágrimas de Jorge Javier al escuchar el apoyo de un padre a su hija trans: “Esta relación nos la han robado a muchos”

Dos semanas han tenido que pasar para que Jorge Javier Vázquez asegurara en El Diario que acababa de escuchar “la frase más bonita” en lo que llevan de emisión.

Ocurría con la visita de la familia de Astra al plató. El padre, el hermano y una amiga llegaban para contar la historia de transición que había vivido ella y cómo gracias a los obstáculos superados ellos también habían mejorado como personas.

Con la llegada de Astra todos se emocionaron y ella explicó lo mucho que le había ayudado cada uno. Su amiga había sido su incondicional, su hermano le había enseñado que a pesar de ser totalmente “opuestos” podía contar con él y su padre era su gran apoyo.

En ese momento, el padre cogió de la mano a su hija y le dijo: “Tú me has hecho evolucionar como persona. Yo transiciono contigo”. Unas palabras que asombraron al presentador: “Es una de las frases más bonitas, decirle a tu hija eso. Llevamos poco pero es la frase más bonita que han dicho hasta ahora”.

El progenitor explicó que así lo sentía y volvió a dirigirse a Astra: “A lo largo de todos estos años si he tenido algún comportamiento que no te ha gustado quiero pedirte perdón. Me has hecho crecer como persona, estaba estancado, he vivido momentos difíciles y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado. Siempre te voy a apoyar”.

Finalmente y con la voz rota le dijo a su hija: “Me encanta que cuando tienes problemas al teléfono que llames sea el mío”, ella no pudo reprimir las lágrimas y tampoco Jorge Javier.

Secándose los ojos, el presentador le decía a la invitada: “Disfrútalo porque esta relación nos la han robado a mucha gente. Y poder tener esa relación tan sincera con tus padres, yo ahora la tengo con mi madre, es una suerte, no siempre ha sido así. No siempre fue tan fácil y contar con el apoyo de tu padre es algo muy importante”.

Cabe recordar que Jorge Javier muchas veces ha explicado que con su padre no pudo entenderse nunca. Finalmente, acabó lanzando un mensaje al aire: “Un recuerdo a esos padres, allá donde estén”.