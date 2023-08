'Espejo Público' recurre a Two Yupa para hablar de las cárceles tailandesas por el caso Daniel Sancho

Two Yupa ha reaparecido en la televisión nacional a raíz del caso de Daniel Sancho. La tailandesa se dio a conocer al público español hace ya más de dos décadas, cuando apareció en diferentes programas por supuesta relación con Rappel. Su presencia dejó huella, pues años más tarde fue reclutada para participar en realities como La Granja (Antena 3; 2005) y Pasaporte a la isla (Telecinco, 2015).

Ahora Two Yupa ejerce como DJ y experta en fitness, pero su origen tailandés le ha valido para ser invitada a Espejo Público para hablar de su país en el marco del caso de Sancho. Algo que hizo por primera vez el lunes y que ha vuelto a hacer este jueves, donde ha dado su opinión sobre las prisiones de Bangkok, de las que dice que “no son tan peligrosas como antes”. Según ella, porque en 2017 las condiciones en las prisiones tailandesas mejoraron por la obligación de los Derechos Humanos. “Para mí, ahora las veo muy suaves. Ahora todos los presos tienen derecho a estudiar, desde los que no saben y son analfabetos hasta preuniversitarios, gratis”.

“No son tan peligrosas como antes. Antes sí, pero desde 2017 ya no”, ha recalcado Two Yupa, que ya intervino en Espejo Público en 2018 por hablar del rescate de un equipo de fútbol que quedó atrapado en una cueva. Además, ha afirmado que no es cierto que los presos no comen o solo comen una vez al día, como se suele decir, sino que lo hacen “tres veces al día y ”tienen menú“, que suele ser el mismo diariamente. También disponen de ducha, por lo que para Two Yupa, las cárceles de Bangkok ahora son ”como un centro militar“. Sin embargo, a Lorena García le ha sorprendido todo esto y ha apuesto en duda que las cárceles tailandesas hayan mejorado tanto como para dejar atrás la fama de inhospitalidad que arrastran: ”El no tener ni una colchoneta para dormir...“

“Te aseguro que la cama, como aquí, no la van a tener. Si no, no sería la cárcel”, ha dicho Two Yupa en otro momento. “Pero existen los derechos humanos, como dormir en una cama, por muy salvaje que sea el preso”, ha comentado Lorena García. Después, la invitada ha dejado claro lo que para ella debe ser una prisión: “Las cárceles son sitios para que la gente rectifique. La gente no puede pensar que son un hotel de lujo para disfrutar como en unas vacaciones. Entonces, el castigo tiene que ser bastante severo, si no no hay respeto. Yo vengo de una familia muy estricta de militares. Y por eso, lo siento, pero veo que las cárceles en España es como si fuesen un hotel. Y a mí no me parece bien”.

“Yo soy muy dura. De castigo, castigo”, ha reiterado Two Yupa, recalcando que ha crecido con una educación muy estricta y que, por lo tanto, ve “normal” lo que sucede en las cárceles tailandesas.