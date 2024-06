'Fiesta' anuncia su nueva cara en Telecinco renovando logo, plató, secciones y colaboradores

Fiesta aprovecha el verano para renovarse y anuncia que tendrá un nuevo decorado, nueva línea gráfica, nuevas secciones y nuevos colaboradores. El programa de Telecinco conducido por Emma García mantendrá su emisión durante el periodo estival, y desde este mismo sábado 22 de junio dejará ver su “lavado de cara” tras lo anunciado por su presentadora.

En una nota de prensa de Mediaset remitida este jueves para anunciar los cambios, el formato producido por Unicorn Content (la compañía de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos) detalla cómo serán sus nuevas secciones:

'La mesa real': Nieves Herrero, Concha Calleja, Juan Luis Galiacho y Alejandro Entrambasaguas comentarán cada semana la actualidad de la Casa Real española, así como del resto de la realeza europea. El décimo aniversario de la llegada al trono del Rey Felipe VI servirá de punto de partida para su estreno este sábado.

'El tasador': el joyero Iñaki Torres dará a conocer a los espectadores las historias más desconocidas de las joyas más famosas del mundo y de las piezas de bisutería que se han lucido en contextos poco apropiados para este tipo de complementos.

'La mesa de la salud': Cristian Toro, medallista olímpico en piragua, debutará al frente de esta nueva sección donde ofrecerá consejos para alcanzar un mayor bienestar físico y mental.

Gastronomía con el Chef Andrés: El programa también incorporará un apartado dedicado a la gastronomía en la que el Chef Andrés realizará recetas saludables, fáciles y al alcance de todos los bolsillos.

Nueva sección de humor con Chema Trueba: En la que el cómico aportará su visión divertida y desenfadada.

Nuevos fichajes, para secciones y como tertulianos

Ese repaso por las nuevas secciones sirve para ver cómo rostros que ya han colaborado en el formato se convierten en colaboradores fijos, como son Nieves Herrero, Concha Calleja y Juan Luis Galiacho, y también cómo se da confianza a Alejandro Entrambasaguas, periodista actualmente en El Debate que durante su etapa en OK Diario fue absuelto por acosar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias asegurando que los bebés eran muy pequeños, no se enteraron de nada y por tanto no fueron víctimas de ningún delito de acoso; pese a que la Justicia reconoció una “inquietud muy relevante” en la cuidadora y los padres de los pequeños, como recogió elDiario.es.

Novedades ante las cámaras serán Cristian Toro, Iñaki Torres, el Chef Andrés y Chema Trueba. Pero no sólo ellos, ya que Fiesta también adelanta que tendrá nuevos tertulianos: Beatriz Trapote en la tertulia de reality, y Miguel Ángel Ruiz de Bodión en la de corazón. Se sumarán a los habituales Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Beatriz Jarrín, Luís Rollán, Belén Rodríguez, Omar Suárez y Mónica Vergara, entre otros. En la promo que ya emiten en pantalla, también se ve a Alejandro Albalá.

📹'Fiesta' se renueva este fin de semana con nuevo plató, logotipo, imagen y colaboradores

Con motivo de la Fórmula 1, retrasa su inicio a las 17.00h pic.twitter.com/J3zESFHBgW — Tweets de tele (@teletuits) June 19, 2024

Su nuevo decorado, basado en la “innovación” y la “ecología”

Aunque todavía no dejan verlo y se guardan la sorpresa para este mismo sábado, en su comunicado Mediaset avanza que Fiesta estrenará este sábado una nueva escenografía que conjuga la innovación con la sostenibilidad, realizada mayoritariamente con material reciclado e impresión en 3D en la que se han reutilizado 1.200 kg. de plástico, el equivalente a 36.000 botellas.

En su nota, la cadena repasa que esta temporada el magacín tiene una media del 10% de cuota de pantalla y 961.000 espectadores.