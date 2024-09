'Fiesta' desmintió las palabras de Ángel Cristo en 'De Viernes' sobre las fotos de Bárbara Rey y el emérito

Fiesta desmontó este fin de semana parte de las declaraciones que Ángel Cristo Jr. concedió días atrás a De Viernes. El hijo de Bárbara Rey defendió por activa y por pasiva en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona que él es el autor de las fotografías de su madre con el rey emérito recientemente publicadas por la revista neerlandesa Prive. Sin embargo, el magacín de Emma García ha aportado una información diferente al respecto.

Según Juan Luis Galiacho, esas instantáneas no las hizo Ángel Cristo sino Salvador, el hermano de Bárbara Rey. “Ella cuenta que esas fotografías las hizo su hermano Salvador, que ya está muerto. Su hermano era un experto en fotografía. Cuenta Bárbara que esas fotos se hicieron con un teleobjetivo, 'robadas', en la parte exterior del jardín que daba frente a la piscina. Se hacen con un teleobjetivo desde fuera. Eso es lo que cuenta Bárbara”, dijo el tertuliano en la emisión del sábado.

La revelación de la vedette se produjo en 1997, “cuando estaba completamente asustada, por no decir acojonada, con el tema de los servicios secretos tras la persecución en la que fallaron los frenos de su coche. Es entonces cuando busca ayuda de determinados periodistas, de Mario Conde y cuenta la verdad de esas fotografías y las enseña”. Galiacho, siempre según su versión, fue uno de los periodistas con los que se reunió Bárbara Rey y a quien contó “cómo” y “cuándo” se realizaron esas fotografías.

“Estas fotos y estas conversaciones las hemos tenido los que entonces trabajábamos porque Bárbara iba con una bolsa y en esa bolsa llevaba exactamente dos cintas de vídeo íntimas, decenas de casetes y 37 diapositivas. Entre esas 37 diapositivas se encontraban las que han sido publicadas. También nos contó que su hijo también hizo fotos, pero no esas”, añadió el tertuliano.

Según Galiacho, Ángel Cristo Jr. “dijo la verdad” durante su entrevista en De Viernes, “pero no contó muchas cosas que aún quedan por contar”. “Fue una verdad trufada. Hay verdad en muchas cosas que dice Ángel, pero no es la verdad absoluta porque faltan muchas cosas y el porqué de las cosas. Casi todo lo que ha contado es verdad, pero no ha contado toda la verdad”, concluyó el periodista.