'First Dates' organiza un 'baile de graduación' para celebrar su octavo aniversario en Cuatro

First Dates está de celebración. El exitoso dating de show de Cuatro cumple ocho años, y para celebrarlo ha organizado una entrega especial que se emitirá este lunes 15 de abril, a partir de las 21:45 horas. Se trata de un 'baile de graduación' con seis parejas invitadas. Carlos Sobera y el staff del restaurante lucirán trajes y vestidos escogidos para la ocasión y Matías preparará el típico ponche mientras los asistentes al evento intercambiarán brazaletes con ramilletes de flores. Además, el restaurante recreará en su escenografía las icónicas fiestas de graduación americanas.

Los primeros en ponerse el birrete serán Maribel y José Manuel, ambos jubilados. Ella ha viajado desde Benidorm, se declara la reina del baile y anhela conocer a un caballero galante que la colme de atenciones. Por su parte, José Manuel es un madrileño al que le gusta disfrutar de los placeres de la vida, incluido el baile.

El programa también recibirá a Ahuru y Venus, dos jóvenes con profesiones relacionadas con el arte. Ahuru deslumbrará con su estilo transgresor y Venus, que forma parte del universo ballroom, sueña con un mundo en el que todas las expresiones de amor sean aceptadas.

Por otra parte, Isabel y Manuel, una pareja que se enamoró en First Dates, vuelve al programa para recoger su diploma del amor. La visita de la pareja, que ha decidido dar un paso adelante y compartir sus vidas juntos, es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más insospechados.

La velada también propiciará el encuentro de Vanesa y Sergio. Ella es una peluquera de Alicante en busca de emociones fuertes a la que le gustaría conocer a un hombre lleno de vitalidad y con un toque rebelde. Él es un apasionado cantante de Madrid al que le encanta la calma. ¿Surgirá la chispa entre ellos?

También se graduará en el octavo aniversario de First Dates Julián, un cineasta de Sevilla que persigue sus sueños en Los Ángeles. Su compañera de baile será Irene, una cantante madrileña amante de la música y las artes con la que protagonizará una cita llena de emoción y complicidad.

Rafael y Paola serán los últimos que buscarán diplomarse en el grado del amor. Él, consultor empresarial que vive a caballo entre Madrid y Sevilla, quiere conocer a una mujer deportista con la que compartir sus intereses. Ella, opositora a profesora en Sevilla, anhela una relación seria y duradera que culmine en matrimonio.

El éxito de 'First Dates', en números

Tras ocho años de encuentros en los que se ha dado visibilidad a todas las expresiones del amor con un mensaje de tolerancia, respeto y normalización, First Dates ha conseguido graduarse en el ‘Máster del Amor’ con cerca de 1.900 ediciones y más de 9.500 citas. A lo largo de este tiempo, el programa ha recibido a más de 19.000 solteros deseosos de encontrar el amor, ha sido testigo de miles de besos y ha propiciado 10 bodas de parejas que se han conocido en el restaurante. Además del amor de esas parejas han venido el mundo 12 bebés.

Carlos Sobera ha efectuado un balance de estos ocho años como presentador del programa: “First Dates ha sido el programa que más satisfacciones me ha dado, pero no solo por motivos de éxito o audiencia, que también, porque ha tenido un comportamiento brutal, sino porque no hay probablemente nada más reconfortante que echar una mano a personas que buscan algo tan esencial como es el amor, la compañía o acabar con su soledad y ves cómo depositan su confianza en tu equipo o en ti para que les consigas ese sueño”.

“Tengo un profundo respeto por todos aquellos solteros que se acercan a la tele, un medio que les resulta desconocido, a exponerse y abrirse de una forma generosa, dando lo mejor de sí mismos y procurando colaborar en todo. Mi relación con ellos es muy humana, con conversaciones desde la naturalidad para tranquilizarles, relajarles y ver qué se puede hacer para conseguir su sueño de encontrar una pareja para toda la vida”, y ha añadido que “cuando se marchan, a todos nos gusta volver a saber de ellos, que nos cuenten cómo les va, si siguen juntos, si han tenido hijos… Es una información que recibimos como un regalo que te da el programa, muy contentos”, ha añadido.

“Soy muy feliz en First Dates y me siento tremendamente privilegiado. Ha sido un regalo absoluto en mi carrera profesional que me llegó en un momento que necesitaba hacer cosas distintas y hacer cosas por la gente, por eso estoy tan feliz”, ha destacado Sobera.

‘First Dates’, el programa más visto del año en Cuatro

Con una media de 1.170.000 espectadores (8,7% de cuota), First Dates es el programa más visto de Cuatro en 2024. A lo largo de su historia, el programa también ha obtenido el reconocimiento de la crítica, que le ha distinguido con el Premio Radio Televisión al Mejor Programa de Entretenimiento (2018) o el Premio Andalucía Diversidad (2018), entre otros galardones.