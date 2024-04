Frank Blanco quita hierro a su enganchón con Xavier Sardà, que culminó con un “a ti qué coño te importa”

Los espectadores de TardeAR presenciaron este martes 23 de abril un enganchón en directo entre Xavier Sardà y Frank Blanco a cuenta de un comentario de este último, que horas después quitaba hierro al asunto aludiendo a la relación de confianza que le une con su compañero de programa.

Todo ocurrió en un momento del magacín de Telecinco, cuando Ana Rosa Quintana y sus colaboradores abordaron el caso de una empresa que gestiona más de 400 alquileres temporales 'ocultándose' tras el perfil de “una pareja perfecta”. Un tema que dio lugar a debate en la mesa, y sobre el que Blanco quiso bromear tirándole una pulla al ex de Crónicas Marcianas.

“Yo creo que Sardà te lo pregunta porque él debe tener 100 pisos de Airbnb para alquilar”, ironizó el presentador ocasional de TardeAR, que este martes únicamente ejercía funciones de tertuliano. Unas palabras que, a juzgar por la reacción de su compañero, no le sentaron del todo bien.

“Hoy te has levantado por la mañana, te has vestido, has estado haciendo no sé qué... ¿para llegar aquí y decirme esto?”, reaccionó en primera instancia Sardà, con semblante serio. “No, hombre. Lo digo porque el patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso”, justificó Blanco.

“¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tengo yo? ¿Qué coño te importa a ti?”, terminó preguntando el periodista catalán, visiblemente molesto. Cristina Cifuentes, que se encontraba sentada entre ambos, hizo gestos de mediación y Ana Rosa optó por cambiar de tema, ya que tenía a un entrevistado en directo a través de videollamada.

“Hay un señor en pantalla...”, dijo la presentadora. “Porque aquí, en el plató, no todos son señores”, apostilló Sardà, que mantenía un semblante serio y había dejado de dirigir la mirada a Blanco. “Cómo está la cosa...”, apuntó Ana Rosa, mientras Cifuentes pedía “que reine la paz”.

Frank Blanco: “Sardà y yo tenemos una relación muy cordial”

Poco después de lo sucedido, y con el programa todavía en emisión, Frank Blanco quiso quitar hierro al asunto con un mensaje en su perfil de X (anteriormente conocido como Twitter).

“Sardà y yo tenemos una relación muy cordial y de suficiente confianza para tirarnos pullas como las de esta tarde en TardeAR, o incluso más 'heavys'. ¡No veamos cosas donde no las hay!”, escribió en redes sociales, apuntando que no hay mayor problema entre ellos.