Amor Romeira zanjó su enfrentamiento con Sonia Ferrer por la ley trans: “Ahora no quiero ser como tú”

En boca de todos organizó este lunes 22 de abril un cara a cara en directo entre Sonia Ferrer y Amor Romeira, después de varios encontronazos en el pasado tras los que la concursante de realities llegó a afirmar que “en mi vida había recibido tanta transfobia” y señaló directamente a la colaboradora de Cuatro como una de las responsables.

En su nuevo encuentro en Mediaset, ambas defendieron sus posturas sobre la ley trans en un modelo de debate con contador de tiempos y Nacho Abad como moderador.

“Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Ahora que soy adulta, no quiero ser como tú”, comenzó expresando Amor.

Ferrer lamentó que “este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me puede sancionar por decir que creo que nadie nace en un cuerpo equivocado”. Una afirmación que Romeira contraargumentó con su propio proceso como mujer trans, antes de que el debate subiese de intensidad.

En el tramo final, Amor señaló “la inquina contra la mujer trans” de su compañera de plató, que calificó de “mutilación del cuerpo” las operaciones de reasignación de sexo: “Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Tienes que empezar a tratar con respeto a las personas transexuales”.