'GH VIP' ya tiene fecha de regreso a Telecinco, enseña su nueva imagen y pone voz al 'Súper'

Las luces de la famosa casa de Guadalix de la Sierra se encenderán muy pronto. Cuatro años después de despedirse de la audiencia envuelto en una gigantesca polémica por un caso de abusos sexuales, Gran Hermano VIP vuelve a Telecinco.

El reality show lanzará su nueva edición el jueves 14 de septiembre, por lo que será la gran apuesta de Mediaset para la temporada televisiva que arranca tras el verano.

El anuncio se ofició este viernes durante el estreno de La última noche. El nuevo programa de Sandra Barneda en Telecinco ofreció en exclusiva los primeros datos del esperado regreso, para lo cual invitó a Marta Flich, quien ya ha sido confirmada como presentadora de GH VIP 2023.

Hola, Súper. Hola, Gran Hermano. El 14 DE SEPTIEMBRE vuelve la vida en directo, VUELVE GH★VIP pic.twitter.com/GOfIs5UKmI — Mediaset España (@mediasetcom) 28 de julio de 2023

Además de poner fecha de estreno a la octava edición del reality, La última noche mostró el principal cambio estético del programa: su nuevo logotipo incluye el mítico ojo que todo lo ve, emblema de la franquicia de Gran Hermano, y en su interior se ha colocado la estrella con la que se identificará a este edición de concursantes famosos.

En las pantallas de Mediaset se está emitiendo ya el vídeo promocional que anuncia este importante regreso. En él se escucha un mensaje del Súper, la icónica voz que vuelve al reality para ser el principal vínculo entre el programa y los concursantes.

“¡Atención, por favor, habitantes de todas las casas! Hace mucho tiempo que no escucháis mi voz, pero en realidad nunca ha dejado de estar ahí. Os he estado observando en cada momento, en cada rincón, las 24 horas del día. Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo. Soy Gran Hermano y sí, he vuelto”, dice el misterioso locutor al que nunca se ve en televisión.

Marta Flich detalla algunas novedades del nuevo 'GH VIP'

Marta Flich, que sustituye en el cargo a Jorge Javier Vázquez, dio algunas pistas sobre las novedades del programa, aunque advirtió de que GH VIP se mantendrá fiel a sus principios: “Sorprender, manteniendo la esencia del formato, tanto a sus protagonistas como a los espectadores con giros en su dinámica y novedades en su mecánica”.

El programa estrenará plató con “un elemento absolutamente desconocido” que aparecerá desde la primera gala. La casa también será “nueva, espectacular y diferente”, aunque la presentadora evitó dar más detalles.

En cuanto al casting, Marta Flich dijo que se ha seleccionado a concursantes “inesperados” por el público. “Son personajes que la gente en sus casas reconocerá por su trayectoria profesional. Queremos que digan: '¿Cómo es posible que ni en mis mejores sueños me imaginaba que iba a entrar en la vida de esta persona en directo 24 horas?'”.

La presentadora del reality dio estas pinceladas sobre el inesperado regreso de un formato que parecía condenado al olvido. La marca Gran Hermano –bajo la que se distinguían varios programas– quedó fuera de la parrilla de Mediaset en 2019 tras conocerse que la concursante Carlota Prado había sufrido abusos sexuales en el interior de la casa.

La reacción de la productora (Zeppelin) y la cadena fue muy criticada desde un primer momento, lo que motivó una fuga de anunciantes que lastró aquella edición y le provocó una crisis reputacional sin precedentes. Mediaset dejó aparcadas las futuras ediciones del programa.

José María López fue condenado por abusos sexuales a 15 meses de prisión y Zeppelin fue declarada responsable civil subsidario. La víctima presentó en mayo una nueva denuncia contra Mediaset, la productora y el equipo del reality por omisión de socorro.