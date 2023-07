Un exdirectivo de Mediaset carga contra la nueva cúpula: “No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo”

Telecinco afronta una crisis histórica de contenidos, que ha derivado en una reconfiguración completa de la parrilla para tratar de paliar la caída de audiencia. De todo ello ha reflexionado uno de los directivos que formaban parte del anterior organigrama directivo del grupo, liderado por Paolo Vasile, y que salió precisamente como parte del cambio de mando.

'Hermanos' (14.5%) barre frente a un 'Me resbala' (7.1%) que no frena su sangría con nuevo mínimo histórico en Telecinco

Hablamos de Baldomero Toscano, quien ejerció de director de Producción de Programas en Mediaset durante 13 años, y fue cesado el pasado mes de febrero. A través de una publicación en redes sociales, el profesional televisivo comenta el devenir de Telecinco con términos contundentes. “La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia”.

La publicación, realizada el miércoles en un perfil personal de Facebook, recordaba el mal dato de la gala de Me resbala de la noche previa: un 7.1 y 687.000 espectadores, datos que suponen un mínimo histórico para el espacio contando sus dos etapas en España. “No es que me alegre pero la verdad es que ”me resbala“”, decía, haciendo un juego de palabras con el título del programa, al que no mencionaba directamente.

“No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Les va a costar enmendar tanto error”, continúa, planteando a continuación una conjetura. “Quizás no sea un error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE. Ahí lo dejo”.

Toscano, uno de los cesados en la reestructuración

Toscano salió del nuevo organigrama de Mediaset, con Alessandro Salem como su “nuevo Vasile”. La última versión del organigrama daba todo el poder al consejero delegado y limitaba la labor del presidente de la empresa, Borja Prado, a las responsabilidad institucionales. Ahora bien, los cambios iban mucho más allá.

De los que se han tenido conocimiento, puesto que ha habido más movimientos internos que no han trascendido, el más significativo fue el adiós a Leonardo Baltanás, que dejó de ser su director de producción tras 14 años. A su salida, continuó una reestructuración que colocaba como protagonista a Jaime Guerra. Este ya tenía entre sus competencias la telerrealidad y los dating shows, y ahora también asume el mando los programas de actualidad y entretenimiento, además de su gestión presupuestaria.

Manuel Villanueva sigue al frente de la dirección general de Contenidos, que también ha sufrido una importante regeneración. Ahí es donde se encontraba Toscano, cesado como director de Producción de Programas junto otros dos directivos de similar experiencia a la suya en el grupo: Mariano Blanco, director de programas de actualidad, y Miguel Santiago Vila, director de Nuevos Proyectos.

La compañía ha creado el puesto de dirección de Entretenimiento y Actualidad, englobando ambos ámbitos, y la dirección de Reality y Dating. Para el primero ha fichado a Eduardo Escorial, entre otras cosas exdirector de Gran Hermano y MasterChef; y para el segundo, ha incorporado a María Zambrano, procedente de Zeppelin TV y responsable de Gran Hermano, Fama, ¡a bailar! y Secret Story.

Los cambios también siguieron en la dirección de comunicación, con la salida de Mirta Drago tras más de 20 años y el fichaje de Sandra Fernández para ese puesto. Cristina Gascón y Cristina Ocaña siguieron los pasos de la anterior dircom y quedaron fuera del grupo.