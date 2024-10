Gloria Camila interpone una demanda contra su expareja Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico

Aunque ausente del medio televisivo en últimos tiempos, Gloria Camila Ortega vuelve a protagonizar titulares por su última decisión. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano y excolaboradora de Espejo Público ha interpuesto una demanda contra su expareja, Kiko Jiménez, por presunto maltrato psicológico.

Así lo recoge Informalia citando través de fuentes judiciales, que precisa que la denuncia fue formalizada el pasado mes de junio. Hay que recordar que el colaborador habitual de Telecinco protagonizó una de las grandes polémicas del año en la cadena, la referida a la crisis familiar entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun, actual pareja de Jiménez, a quien su suegra realizó fuertes acusaciones. Tras unas semanas de aparente calma, su nombre vuelve a quedar señalado.

Una relación cuya ruptura tuvo largo recorrido en TV

Ortega y Jiménez vivieron una sonada relación que se alargó desde 2015 a 2019. Sin embargo, la ruptura dio pie a una cacareada mala relación, con numerosas acusaciones por ambas partes; durante su tiempo en Sálvame, fue habitual que él también aprovechara para criticar a su expareja. El influencer habló de la ocasional actriz en términos como “caprichosa”, “fría” y “calculadora”.

Ella, por su parte, hizo graves acusaciones en el pasado contra él: “Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Yo me quería morir, esta todos los días en mi casa temblando y llorando. Me quedé en 46 kilos”, aseguró a finales de 2022, cuando concursaba en Pesadilla en El Paraíso, y más tarde lo acuso de haber recibido llamadas y mensajes a horas intempestivas, que ella asociaba con el entorno de Jiménez.

Ortega salió en apoyo de Maite Galdeano

De hecho, cuando surgió la polémica entre Maite Galdeano y el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Ortega se posicionó públicamente en favor de la primera. Lo que ahora se conoce es la denuncia por presunto maltrato psicológico contra el colaborador televisivo. Cabe decir que el juicio está pendiente de celebrarse, de acuerdo al medio citado.

Por el momento, Kiko no se ha pronunciado al respecto. Este pasado domingo estuvo en Fiesta, en la tarde de Telecinco, y, hasta el momento de la publicación, no había hecho mención alguna en sus redes sociales al respecto.