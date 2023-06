Gloria Serra y 'Flo' se la cuelan a Dani Martínez, que emociona a Jordi Roca al hablar de la recuperación de su voz

La penúltima entrega de la temporada de Martínez y Hermanos, estrenada este jueves en Movistar Plus+, contó con la presencia en plató de el actor Javier Cámara, la actriz Aura Garrido y el chef Jordi Roca. Sin embargo, no fueron los únicos famosos que se dejaron ver en la emisión. También lo hicieron Gloria Serra y Florentino Fernández, ambos para sorpresa de Dani Martínez, que fue protagonista de una 'encerrona' que no vio. O mejor dicho, el presentador recibió de su propia medicina, porque fue protagonista de una cámara oculta como él planeó que lo fueran sus invitados de esta entrega.

Glòria Serra desvela las consecuencias de uno de sus reportajes más vistos, y se queda en shock ante Dani Martínez

La historia de la 'encerrona' comenzó durante el concurso 'Si lo sé no me acuerdo', un juego en el que Cámara, Garrido y Roca tenían que responder a preguntas de un mismo tema. En este caso, de meteorología. Eso sí, con una peculiaridad: las respuestas a las preguntas ya las habían escuchado previamente siendo involuntariamente protagonistas de sendas cámaras ocultas. Por ejemplo, Javier Cámara fue grabado en el coche que el programa le puso para ir al plató. Y por el camino, una palabra se repitió más que el resto: cirrocúmulos. Él la escuchó por medio del GPS del conductor, que aparentemente se había vuelto loco y no dejaba de decir la susodicha palabra como si fuese el nombre de una calle.

Sin embargo, todo formaba parte del juego. Porque cuando Dani Martínez le preguntó a Javier Cámara “¿cómo se denominan las nubes que se forman horizontalmente y se encuentran en las capas altas del cielo entre los 6 y los 12 km de altitud”, la primera opción que le dio fue cirrocúmulos. Y claro, el actor ató cabos, le vino la palabra a la cabeza y acertó la pregunta.

Dani Martínez, el cazador cazado

Aura Garrido, que fue grabada en la sala de maquillaje con una maquilladora que no paraba de decir 'Benedetto', y Jordi Roca, que fue grabado en la sala de espera con una mujer que dejó claro que la contraseña de su tablet era 1928, también acertaron sus preguntas. Por tanto, los tres invitados hicieron pleno, y Dani Martínez dio por terminado el juego. Pero lo que él no sabía es que el juego aún no había terminado, tal y como le informó Gloria Serra, que apareció por sorpresa en una pantalla para decirle que “los de tu equipo te la han vuelto a colar” y formularle una pregunta: “¿Cómo se llama el objeto que se utiliza para calcular los vientos de altura siguiendo su trayectoria con un teodolito que registra periódicamente su posición?”.

El presentador, desconcertado, preguntó: “¿Cómo? ¿Que me han grabado a mí?”. Y sí, así fue. Martínez fue grabado mientras iba hablando por teléfono con Florentino Fernández de camino a la grabación. Durante su conversación, el cómico le dijo lo siguiente: “Voy a tener fama internacional en nada y menos. ¿Tú sabes lo que es un globo piloto? Me ha llamado un tío de una productora de San Diego, ojito con el temusco, que si sale bien se emitiría en esa plataforma. Y a eso lo llaman globo piloto. Digo: 'Este tío se ha equivocado. Es gilipollas'”. Y Dani respondió: “Vamos a ver, ¿no querrá que pilotes un globo y te has liado?”

Pero no, el término 'globo piloto' existe. Pero no tiene nada que ver con los programas o episodios piloto que se graban en televisión, sino que es el objeto por el que le preguntaba Gloria Serra. Dani acertó antes incluso de que aparecieran las tres opciones, y la presentadora de Equipo de investigación resumió lo ocurrido de la siguiente manera: “Ya lo habéis visto: el cazador ha sido cazado. Porque en un mundo hostil como el de la televisión, hasta tus hermanos pueden convertirse en tu peor enemigo”.

Dani Martínez emociona a Jordi Roca

Esta entrega de Martínez y hermanos también dejó un bonito momento cuando su presentador le preguntó a Jordi Roca por su voz, que ha conseguido recuperar después de siete años sin poder hablar. El reputado chef explicó que lo consiguió “poco a poco”, pero que estaba tan contento que cometió “la cagada de anunciarlo en redes sociales, porque después ya no callé”. De hecho, “al cabo de una semana estaba afónico otra vez”, así que ahora está recuperándose de nuevo.

Esta anécdota dio pie a que Dani Martínez le dedicara unas sentidas palabras. “Pero has visto lo que te quiere la gente, que según has recuperado la voz todos hemos querido hablar contigo, llevarte a los programas... Teníamos muchas ganas de hablar mucho contigo”, dijo el showman, que consiguió emocionar a Jordi Roca con este comentario.