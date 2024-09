Gonzalo Miró, descolocado por la defensa a ultranza de Griso a Victoria Federica: “Me he metido donde no me llaman”

Los grandes datos de audiencia cosechados por El Hormiguero con la primera entrevista en televisión a Victoria Federica han tenido eco en otros programas de Antena 3 como Espejo Público, que ha analizado este martes 10 de septiembre lo que dio de sí la visita propiciando un acalorado debate entre Gonzalo Miró y sus compañeros, incluida la presentadora Susanna Griso.

En un momento de la emisión, el magacín ha puesto sobre la mesa el que es uno de los temas del día. La primera en tomar la palabra ha sido Mariló Montero, que ha opinado sobre el debut con Motos de la hija de la Infanta Elena: “Estuvo muy fresca, simpática... muy relajada. La primera vez que habló en público fue conmigo y estuvo prudente, con miedo. Ayer parecía que llevara toda la vida en televisión”. “A mí me sorprendió también que estuviera tan relajada”, ha coincidido Griso.

'Pique' con Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

En esas ha intervenido Gonzalo Miró: “Y eso que lleva mal la fama, ¿no?”, ha apostillado el colaborador, que con total probabilidad no esperaba lo que su comentario iba a ocasionar en plató. “Tendrá que manejarla, como tú pasarías también tus momentos Gonzalo”, le ha contestado Mariló, mientras la presentadora de Espejo Público se ha mostrado sorprendida: “¿Ese dardo a qué responde?”.

“¿Cómo puedes llevar mal la fama y dedicarte a lo que te dedicas?”, ha preguntado el tertuliano y concursante del nuevo Pekín Express, como parte de su argumentario. Unas palabras que ha replicado Susanna Griso en un intercambio de opiniones en el que han terminado participando todos, y en el que Miró ha llevado la voz discordante respecto a los demás.

“Tú has nacido con la fama y muy a tu pesar, te acompaña desde el día que saliste de la clínica”, ha argumentado la presentadora de Antena 3. “Ella se dedica a algo que tiene que ver...”, ha tratado de expresar Gonzalo, pero Griso se le ha adelantado con la réplica: “Y tú también te dedicas a algo que tiene proyección pública y eso seguramente ha tenido consecuencias que no has deseado”.

“Yo no la llevo mal, ni he dicho que lo lleve mal. Ella sí, y me sorprende”, ha proseguido Miró. “Gonzalo, ¿has ido al Tribunal Constitucional cuántas veces?”, ha vuelto a intervenir Susanna. “Para preservar mi intimidad. ¿Y eso qué tiene que ver?”, ha respondido el colaborador, sorprendido por la postura de la presentadora.

“¿Cómo puedes llevar mal la fama y dedicarte a la televisión, o a ser influencer? Te puedes dedicar a otra cosa. A mí me parece estupendo que lo haga, pero me parece que está reñido con llevar mal la fama. Es como si me dice Susanna que lleva mal la fama, y está aquí presentando un programa de televisión. Pues es un poco extraño”, ha concluido Gonzalo Miró, terminando de defender su opinión. “Yo llevo genial la fama, estoy encantada”, ha dicho por su parte Griso, que ha zanjado el 'encontronazo' con un choque de puños con su compañero.

Antes de cambiar de tema, y todavía sorprendido por lo que había derivado de su comentario inicial, el tertuliano ha afirmado que “igual me he metido donde no me llamaban”. “Tú siempre te metes donde no te llaman”, ha bromeado la conductora de Antena 3.