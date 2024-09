Victoria Federica explicó lo que hizo el día que fue “libre” de guardaespaldas y lo que más le gusta de España

El Hormiguero escogió a Victoria Federica de Marichalar y Borbón como la invitada de este lunes, 9 de septiembre, en el que por primera vez competía con La Revuelta.

La influencer de la Familia Real acudió como una de las próximas concursantes de El Desafío, aunque también habló de cómo desde su llegada al mundo ha tenido las cámaras detrás, al ser la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, además de nieta de los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey, Felipe VI.

Por todo ello, Pablo Motos quiso saber qué es lo que más le gusta de España: “El estilo de vida, la gastronomía, el clima, las culturas que tenemos”, respondió. Añadiendo su plato favorito: “Este verano me he aficionado a la fideuá con mucho socarrat y alioli”.

También explicó lo que haría si pudiera salir a la calle sin que nadie la reconociese: “Haría un montón de cosas”, aseguró la entrevistada y confesó la primera de todas ellas: “Me daría un buen paseo por Madrid sola”.

Preguntada por la omnipresencia de los guardaespaldas durante toda su vida, explicó hasta cuándo estuvieron con ella: “Desde el minuto que nací llevaba guardaespaldas siempre. Los llevé hasta los 18 años, lo viví bastante bien pero en la adolescencia me agobiaba, aunque los adoraba y aún sigo teniendo relación con muchos de ellos”.

Tanta es la confianza que llegaron a tener que relató que intentan verse “y si me los encuentro me hace ilusión y les abrazo, pero me quitan porque están trabajando”, bromeó.

Sobre ese primer día en el que dejaron de acompañarla al cumplir los 18 años confesó su costumbre: “Lo recuerdo perfectamente. Les llamé y me dijeron que ya no podían estar. Después me fui acostumbrando pero los eché mucho de menos”.