Lydia Lozano apunta a Ana Rosa como la “famosa más protegida” por la prensa y cuestiona a Terelu como presentadora

Lydia Lozano y Pilar Vidal, excompañeras de Sálvame y amigas más allá de la televisión, se han reunido en La casa de mi vecina, el podcast conducido por Nagore Robles en Podimo, donde han podido contar anécdotas de sus años de convivencia televisiva en Telecinco, así como sus cuentas pendientes con otras compañeras. Pero también ha habido espacio para que el nombre de Ana Rosa Quintana surja en la conversación.

Robles preguntaba a las dos invitadas por quién creían que era “el famoso más protegido”, descontando a aristocracia, en los medios y programas de corazón. Lozano indicaba que “hay muchos” y daba dos nombres: “Isabel Preysler es una persona a la que se ha protegido muchísimo. Aunque es una tontería decir esto, porque tampoco es una mujer que haya dado escándalo, pero es verdad que se le ha mimado mucho”, comenzaba diciendo.

El segundo nombre era el de la conductora de TardeAR. “Y Ana Rosa también ha estado muy protegida, porque tiene a tres directores de revista en su tertulia. Es una idea muy buena para que no le pongan verde”, afirma la tertuliana de Mañaneros y de Ni que fuéramos Shhh.

Bigote Arrocet, el peor famoso del corazón

Ambas responden también a la pregunta del “peor famoso”. Vidal señala a Bigote Arrocet. “No me gusta nada, me parece lo peor. Encima es muy siniestro y tiene una vida muy rara. Siempre ha ido de superrico y empresario, pero nunca he sido capaz de adivinar las empresas que tiene”, afirma la ahora colaboradora de Espejo Público, que añade que en la actualidad hay “una corriente de chavalas jóvenes, influencers y actrices”, sin citar nombres, a quienes cuesta mucho acceder para conseguir una entrevista.

“Las grandes actrices de este país han hablado de su vida privada y las llamabas al teléfono directamente. Incluso Concha Velasco, cuando estaba ingresada, ha hablado con la revista. Esas son para mí actrices de verdad, con trayectoria y que saben la relación que deben tener con la prensa”, agrega.

Dardo de Lozano a Terelu

El cuestionario continúa cuando tienen que indicar quién son el mejor y el peor presentador de la televisión, a juicio de cada cual. Las dos coinciden al señalar a Jorge Javier Vázquez como el más destacado, aunque disienten en el que menos valoran.

“El peor, porque no me transmite nada, es Santi Acosta”, apunta Lozano. “Se nota que no disfruta, no se mueve y no le llama nada. Yo estuve con él cuando se cayó la Torre Picasso y ahí cambió, porque él hacía sucesos en Telemadrid y le molaba eso. Pero si no te gusta el corazón, no lo hagas”. La colaboradora de Fabricantes Studio también aprovecha para lanzar un dardo a Terelu Campos, con la que dice que “nunca me he sentido a gusto” como presentadora.

Lo dice cuando le preguntan si ha notado el cambio de actitud cuando un compañero colaborador pasa a ser presentador. De igual modo que valora el trabajo de Kiko Hernández, de quien dice que “no se lo ha creído en la vida”, sí cuestiona a la hija de María Teresa Campos.

“Parecía que le daba igual lo que yo dijese, y eso jode mucho. Además, te ponía muy nerviosa porque pensabas: ‘Si no me está escuchando la presentadora, en casa se han ido a hacer pis’. Yo creo que nunca le he importado nada, pero me viene muy bien, porque así cuando me la encuentre no la tengo que saludar”, comenta.

En el caso de Vidal, “para mí el peor es una presentadora porque tampoco me transmite nada, pero no quiero decir nombres”, deja caer.