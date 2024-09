Pepe Rodríguez responde públicamente a dos críticas contra 'MasterChef': “Calla, bobo”

La 1 de TVE estrena este lunes la novena edición de MasterChef Celebrity 9 (22:50 horas), de ahí que el jurado y los concursantes del programa fueran la semana pasada al FesTVal de Vitoria a hablar de sus vivencias durante la grabación. Los protagonistas fueron recibidos como celebrities en la alfombra naranja del certamen, donde vistieron sus mejores galas y se hicieron fotos con el público allí presente.

RTVE publicó un resumen de la presentación en sus redes sociales, el cual se ha convertido involuntariamente en noticia porque Raúl Solís, periodista de Canal Red, la televisión liderada por Pablo Iglesias, lo ha utilizado para criticar duramente al programa de cocina: “En cualquier país sensato, un programa de televisión que maltrata la salud mental de sus concursantes y en cuyo historial cuenta con el suicidio de una participante, se hubiera dejado de emitir. Aquí lo revisten de glamour”.

Cabe decir que MasterChef ha recibido numerosísimas críticas en los últimos años, y que la de Solís hubiese sido una más de no haber sido respondida por uno de los jueces del talent. Concretamente, por Pepe Rodríguez, que le ha dedicado este claro y breve mensaje: “Calla. Bobo”.

Esta no ha sido la única crítica a la que ha contestado el chef manchego en las últimas horas. También ha salido al paso del siguiente comentario de Esteban Navarro Soriano, escritor y finalista del Premio Nadal: “Me han llamado para participar en MasterChef, pero al decirles que no tengo antecedentes penales me han rechazado”. “Eso y cerebro”, ha sido la respuesta de Pepe Rodríguez.