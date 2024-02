Las dos condiciones que puso Victoria Federica para ser concursante de 'El Desafío'

La primera gran experiencia televisiva de Victoria Federica, hija de la infanta Elena, tendrá lugar en el plató de El Desafío. La sobrina del rey Felipe VI está entre los ocho famosos que participarán en la quinta edición del programa que se emite en Antena 3. Pero antes de aceptar la oferta hubo que tomar en cuenta algunas condiciones.

Según Vanitatis, dos son las cuestiones que se pusieron sobre la mesa de negociación para no dañar la imagen del Palacio de la Zarzuela. Al fin y al cabo, Victoria Federica, que tiene 23 años, no se puede desprender de su apellido y está inevitablemente vinculada a la Casa del Rey.

La joven dejó claro que dentro del plató no tratará temas relacionados con los Borbones, incluso en el caso de que sean cuestiones de plena actualidad (lo cual tendría poco sentido en un programa que se emite meses después de grabarse). Y según el citado medio, también planteó otra condición al equipo de El Desafío, esta relacionada con el vestuario: no quiere utilizar ropa que no sea de su agrado.

Aunque parezca un asunto menor, este punto es importante dada la naturaleza de un programa en el que los concursantes tienen que llevar a cabo pruebas físicas de todo tipo con trajes muy específicos por cuestiones de seguridad.

Por otro lado, Vanitatis asegura que la “familia directa” de Victoria Federica ha estado al corriente de las negociaciones. Al parecer, a sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, no les disgusta este trabajo que quiere llevar a cabo su hija, que está acostumbrada a la exposición mediática desde que era una niña. En los últimos meses ha realizado varios reportajes de moda y crea contenidos en las redes sociales.

La información del citado medio señala que los abuelos de Victoria Federica, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, estaban al tanto de su fichaje por El Desafío. Es más, parece ser que la reina es seguidora del mismo.