Lydia Lozano critica el fichaje de Genoveva Casanova por 'El Desafío' y valora el de Victoria Federica

Lydia Lozano se ha mostrado muy crítica con el fichaje de Genoveva Casanova por el programa de Antena 3 El Desafío, en el que será concursante junto a otros siete famosos. La tertuliana de TVE cree que este contrato confirma que la celebrity mexicana no ha estado tan mal como se decía desde que fue fotografiada en compañía del rey Federico de Dinamarca.

Después de que la revista Lecturas publicara en noviembre de 2023 las polémicas imágenes con las que se sugería una posible relación entre ambos (él está casado y en aquel momento era heredero al trono), Casanova optó por retirarse de la escena pública para guardar silencio.

Algunas fuentes llegaron a decir que estaba muy afectada por todos los rumores que había originado esta publicación, sin embargo, Lydia Lozano pone en duda a la socialité.

“No tengo palabras, qué poca vergüenza”, exclama la periodista, que observa una motivación económica en el silencio de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. “Ya se sabe que cuanto más te encierras, más vales. Le habrán dicho que hasta que empiecen las grabaciones esté calladita en casa”, sugiere en declaraciones a Europa Press.

Pero cuando Antena 3 empiece a promocionar la quinta temporada de El Desafío (actualmente se está emitiendo la cuarta), se dará una rueda de prensa y es posible que los concursantes tomen la palabra. Lozano cree que, llegado el momento, Casanova pedirá a la productora del programa (7 y Acción, de Pablo Motos) que no se admitan preguntas sobre el rey de Dinamarca.

“Ahora tendrá que hacer una rueda de prensa. Y seguro que le dice a la productora que no le pregunten por el rey de Dinamarca. Genoveva, que aquí nos conocemos todos. Nos conocemos y mucho, y has hecho el papelón de tu vida. Pues todo tiene un precio en la vida”, le dice.

La excolaboradora de Sálvame lamenta que la publicación de las fotografías haya creado la impresión de que los periodistas son “chungos” por comentar el tema. Hay quienes han defendido a Casanova diciendo que “está fatal” por el revuelo que se ha montado a su alrededor y que ha tenido que refugiarse con sus perros en el País Vasco. “¿Y hace un contrato como este?”, se pregunta la tertuliana de Mañaneros. “Parné, querida, parné”, ha sentenciado.

Sobre Victoria Federica: “Esa niña, ni fu ni fa”

Antena 3 hizo público este miércoles el casting completo de la quinta edición de El Desafío. Además de Genoveva Casanova, participarán en el concurso de Roberto Leal otras siete celebrities: el meteorólogo Roberto Brasero, la cómica Susi Caramelo, el extorero Manuel Díaz 'El Cordobés', el influencer Gotzon Mantuliz, la influencer Lola Lolita, el tenista Feliciano López y la sobrina de Felipe VI Victoria Federica.

Lydia Lozano también se ha pronunciado sobre el fichaje de esta última, aunque lo ha hecho con bastante indiferencia. “Lo de Victoria me da igual. Esa niña, ni fu ni fa”, ha dicho sobre la hija de la infanta Elena. “Es influencer, ¿cuántos seguidores tiene? No me llama la atención. La gente que es negativa... como que no”, remata.