'Pekín Express' anuncia su fecha de estreno y cómo se podrá ver en Max, y señala al villano famoso de la edición

Max ha presentado este miércoles 4 de septiembre el nuevo Pekín Express, que regresa a la televisión tras su paso por Cuatro y laSexta con una temporada presentada por Miguel Ángel Muñoz y protagonizada por siete parejas de famosos y anónimos que se estrenará el próximo 20 de octubre y que llevará por nombre Pekín Express: Objetivo Angkor.

La plataforma heredera de HBO Max trae de vuelta el formato aventurero con una modalidad de emisión que ha sido detallada en una rueda de prensa celebrada en el marco del FesTVal 2024, y a la que ha asistido verTele. El programa tendrá 9 entregas, las dos primeras se estrenarán el 20 de octubre y posteriormente, cada domingo se agregará una al catálogo. Tendrán una duración de entre 40 y 50 minutos.

La ruta del nuevo Pekín Express pasará por tres países: arrancará en Vietnam, pasará por Laos y acabará en Camboya. Una aventura de 2.500 kilómetros que fue grabada en 22 días y en la que la lluvia ha sido protagonista.

El actor Octavi Pujades junto a su hija Alicia, el colaborador de televisión Gonzalo Miró con su amigo Ángel Díaz, la actriz Miriam Díaz-Aroca con su hija María Grant, la actriz y cineasta Álex de la Croix con su amigo Guillermo Duque, la influencer Alba Paúl con su cuñado Álex Domènech, el actor Canco Rodríguez con su amigo David Pulido y las exdeportistas Gemma Mengual y Gisela Rovira son los protagonistas de la edición, con Miguel Ángel Muñoz a los mandos.

Miguel Ángel Muñoz: “Nada está trucado, la experiencia ha sido extrema”

Sobre esta apuesta, y las novedades que presenta para enamorar a los fans de siempre y conquistar a nuevo público, han hablado en la presentación tanto Alberto Carullo, VP Max Local Original Production Iberia & Italy, como Pablo Abelenda, director de Contenidos de la productora Warner Bros. ITVP.

“Desde Max hemos hecho una apuesta por un grandísimo formato, una combinación única de viaje, aventura, competición y reality. Algo que da una extraordinaria solidez y fuerza a un programa que lleva 20 años existiendo en el mundo, y que hemos hecho nuestro”, ha comenzado explicando el directivo de la plataforma.

La principal renovación está relacionada con sus rostros: sus parejas de concursantes, compuestas por un famoso y un anónimo de su entorno, y su presentador Miguel Ángel Muñoz. “Para nosotros ha sido un valor añadido extraordinario. Y más allá de lo obvio, su curiosidad como persona y profesional para asomarse a lo nuevo ha sido esencial”, ha elogiado Carullo sobre el actor y conductor del programa.

Sobre él también ha hablado el productor, que incluso ha asegurado que es “el ganador” de Pekín Express “por el corazón y alma que le ha puesto al formato”. “Es el director de carreras ideal para este formato y ha estado a la altura de las exigencias de calidad. Y también son ganadores los fans de Pekín Express, van a estar muy contentos de cómo hemos tratado este regreso. Vamos a contentar a los fans y a conseguir nuevos”.

El aludido también ha tomado la palabra para expresar que “he cumplido un sueño que no estaba en mis planes”. “Lo que más me gusta en la vida es aprender y ponerme en situaciones desconocidas, y esto es Pekín Express. He podido vivir una de las grandes experiencias de mi vida”.

“Hemos trabajado una barbaridad, los concursantes han sufrido y también se han divertido. Necesitaba saber si todo lo que iba a ocurrir era real, y si habría justicia. Para mí era mi importante saber que los participantes pudieran tener compensada su entrega. Yo me he dejado el alma, el sueño, la energía, muchos kilos... pero ha sido maravilloso. Ha sido una experiencia muy transformadora”, ha añadido.

En ese sentido, Miguel Ángel Muñoz se ha servido de su experiencia como concursante en MasterChef Celebrity para afrontar este otro reality desde el otro lado con la garantía de que no ha habido ayudas a los famosos fuera de cámaras: “Ha sido 100% real. Soy de los grandes defensores de MasterChef, porque lo que yo viví era real y lo viví como una competición muy extrema. Poniéndome en mi piel, me hubiera sentido estafado si hubiera visto cosas que no me hubieran gustado. A los concursantes les dije que yo estaba con ellos y que nada iba a estar trucado por parte de la producción, y que si les estafaban, a mí también. Nada ha estado trucado, la experiencia ha sido así de extrema”.

Además, el presentador ha desvelado que pidió expresamente a la productora poder hacer las pruebas para ponerse en su piel: “Al equipo de guion les dije que quería vivir la experiencia como ellos porque tenía que grabar más cosas. No podía dormir en casas, pero casi todas las pruebas las probé yo antes porque de ese modo podría mirarles a la cara”.

“Gonzalo Miró es el villano de la edición”

En la rueda de prensa también han tomado la palabra los concursantes, para quienes esta aventura ha sido un antes y un después: “Nos hemos puesto a prueba, nuestras capacidades y nuestros límites. Cuando surge la oportunidad de participar en un programa así no puedes decir que no”, ha comentado Gonzalo Miró, que concursa con su amigo Ángel y que ha sido calificado por Canco Rodríguez como “el villano de la edición”.

Más estrecha es la relación de Miriam Díaz-Aroca y Octavi Pujadas con sus parejas de concurso, ya que son sus propias hijas. “Tengo la profesión más bonita del mundo y poder ser protagonista de una de las mayores producciones de la televisión para mí es un privilegio y un honor. Mi hija es una adolescente linda y aquí me he encontrado con una sorpresa gigante, hemos sido un equipo”, ha dicho la primera, mientras que el segundo ha apuntado que “esta era una oportunidad de reiniciar la relación con mi hija desde un punto de igualdad, de ir los dos a por el mismo objetivo de tú a tú”.

Respecto al proceso de formación del casting, desde Max han asegurado que lo que buscaban era “perfiles muy distintos” y han desvelado que los famosos han tenido participación activa en la elección de sus parejas para concursar: “Nos parecía muy importante que el famoso tuviera una vinculación especial con su acompañante. Ellos mismos nos indicaron quién podría ser su acompañante ideal, así que fundamentalmente la propuesta ha surgido de ellos”.