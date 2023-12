El Gordo de la Lotería de Navidad toca en Telecinco, mientras Ana Belén Roy se lleva un “pellizco” en TVE

No suele fallar: además de retransmitir cada 22 de diciembre el sorteo, la Lotería de Navidad también suele dejar algún que otro pellizco en el mundo de la televisión. Por un lado, algo ha tocado en la propia TVE, tal y conocía una de sus presentadoras de informativos en simultáneo a la retransmisión. Sin embargo, el gran premio se hacía notar en una de las cadenas privadas.

Se trata de Ana Belén Roy. La presentadora del Canal 24 Horas descubría que uno de sus décimos ha sido premiado en esta edición del sorteo. Así se lo comunicaba su compañero de mesa, Lluis Guilera, en pleno directo. “Me están diciendo que te ha tocado algo... No mucho. Tampoco te levantes y te vaya porque no te da para mucho. Pero algo te ha caído”.

Sorprendida, ella misma explicaba que compartía número con dos editores de fin de semana del Canal 24 Horas. “¿Me puedo retirar?”, preguntaba de nuevo, sin conocer el montante. “Si es la cifra que me están diciendo a mí, no te da. Pero para invitarme a mí a cenar en un restaurante de bien, sí”, rio Guilera.

👏 Cosas del directo y de la #LoteríaRTVE...



Así comunica @lluis_guilera a su compañera @anabelenroy_tve que uno de sus décimos ha sido premiado en este sorteo de la #LoteríaRTVE... pero también que no le da para retirarse.



▶ https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/8kjHloNdBx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 22 de diciembre de 2023

El Gordo cae en Telecinco

La revelación surgió pasadas las 12:40 horas, algo más de media hora antes de que se cantase el Gordo, el más tardío de la historia. El 88.008 se pudo escuchar en directo en La 1, durante la retransmisión liderada por Sandra Daviú y Blanca Benlloch. Pero se puede decir que ha tenido resonancia en otra cadena, en Telecinco.

Carmen Carmona, veterana trabajadora de la cadena, ha sido una de las agraciadas con el Gordo, tal y como han conocido en directo Joaquín Prat y sus colaboradores de Vamos a ver.

La afortunada incluso bajaba al plató para contarlo, convertida en protagonista de la jornada. “Estoy muy nerviosa”, han sido sus primeras palabras. La profesional televisiva llevaba un décimo compartido entre sus hermanos y su madre.

“Pensé que nos había tocado el tercero y he empezado a recibir mensajes de mis hermanos diciéndonos que mirásemos el número de mamá... y era 'El Gordo'”, añadía. “Todavía estoy en shock, no sé ni lo que me va a tocar”, decía antes de que Prat hiciese el cálculo de lo que se iba a llevar Carmen. Descontando el porcentaje de Hacienda (que se lleva el 20% de cantidades a partir de 40.000 euros), se llevará 65.600 euros.

“¡Me jubilo!”, exclamó entre risas. “Me ha salido fenomenal el día”.