'Got Talent' hizo llorar a Paula Echevarría y provocó reacciones dispares a Risto: “Esto es un insulto”

El estreno de la novena edición de Got Talent en la noche de este sábado 9 de septiembre estuvo marcado por las emociones de siempre. Hubo diversión, suspense, sorpresa, admiración y las dosis necesarias de indignación. Porque, lógicamente, no todas las actuaciones gustaron a los miembros del jurado, al que se incorporó Florentino Fernández para cubrir la baja de Dani Martínez.

A Risto Mejide, por ejemplo, le pareció totalmente prescindible el número de Ichikawa Koukuchi, que llegó desde Japón para tumbarse sobre el escenario del programa, con los pantalones bajados y acercando el culo a un micrófono para que el público escuchara los sonidos que es capaz de imitar con sus flatulencias.

“Esto es botonrojismo al máximo”, advirtió el publicista mientras el concursante se preparaba. Y no se equivocó. “Nadie debería verlo, me parece un insulto a todo el mundo. Asqueroso, soez, desagradable, burdo, zafio, tengo más adjetivos, para mí es un no”, sentenció una vez acabada la interpretación. Antes había abandonado el plató porque se negaba a presenciar semejante espectáculo.

Aunque con otras palabras, con otro tono, Paula Echevarría y Edurne coincidieron con el veredicto de su compañero.

En cambio, al presentador de Todo es mentira le encantó el número que se marcó en solitario el humorista Jaime Caravaca.

“Esto es talento puro, la categoría en la que no se puede preparar nada. Sin preparación, sin ensayo, nada. Tú eres talento. Os juro que llevaba desde la primera edición queriendo darle un pase de oro al humor, así que gracias”, le aplaudió antes de pulsar el codiciado botón que le garantiza un puesto en la final del concurso.

También les gustó –y mucho– el juego de magia con el que se presentó el gaditano Antonio Serrano.

“Me has dejado sin palabras. Puedes ganar Got Talent España”, le felicitó Florentino. “Nos has hecho pasar un rato impresionante”, reconoció Echevarría, totalmente encantada con el arte del andaluz.

La actriz pasó de la risa al llanto cuando los ancianos del Equipo Timoteo se subieron al escenario para leer un poema. El micrófono fue pasando de uno a otro mientras recitaban unas bonitas palabras con las que consiguieron su propósito: emocionar a todos y cada uno de los presentes.

La protagonista de series como Gran Reserva y Velvet se acordó de sus abuelos y pidió que se respete y valore a las personas mayores: “Escuchadles, tienen mucho que decir. Y tened paciencia porque, todo lo que sabemos nosotros hoy, nos lo enseñaron ellos antes”.