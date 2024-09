'Got Talent' vuelve renovado a Telecinco y avala a Tamara Falcó: “Es importante sorprender con perfiles diferentes”

Telecinco estrena este sábado 7 de septiembre la décima edición de Got Talent, el formato de talentos por excelencia de su parrilla. Una apuesta de sobra conocida para el público que cuenta con el debut de Tamara Falcó como aliciente principal y que tratará de seguir los pasos de Gran Hermano para dar un doble respiro en audiencias al canal en una semana irregular de estrenos.

Desde las 22:00 horas, y con el cine de fin de semana y los especiales de Pasapalabra como competencia, el programa producido por Fremantle arrancará una temporada que sus responsables han definido como “emoción, magia e ilusión” en una rueda de prensa celebrada este viernes en el FesTVal 2024 de Vitoria, y a la que ha asistido verTele junto a sus protagonistas.

“El hecho de que lleguemos a la edición número 10 tiene mucho mérito y es para nota. Destaco la generosidad del jurado por el supertrabajo del equipo de casting, que siempre disfrutan como el primer día. Y más Tamara, que es la primera vez que se sienta ahí”, ha apuntado Mario Briongos, productor ejecutivo del programa, que ha puesto el foco en el fichaje estrella de la celebrity para relevar a Edurne.

Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández completan la mesa de jueces de la edición, que vuelve a estar capitaneada por Santi Millán. “Got Talent es el mejor programa de la tele porque muestra lo mejor del ser humano, qué mayor privilegio qué estar ahí”, ha presumido el primero de ellos, que está convencido de que el programa tiene armas para seguir sorprendiendo al espectador: “Si no hubiera talento por descubrir no se haría una décima edición. La buena noticia es que aquí en España tenemos una edición que le toma el pulso al planeta, porque viene gente de todas partes del mundo. Para mí esto es un lujo. Es un espectáculo que la gente pagaría por verlo en un teatro”.

Telecinco: “Tamara Falcó va a sorprender mucho”

Jaime Guerra, director de la División de Contenidos de Mediaset España, ha aprovechado el acto para dar la bienvenida a Tamara Falcó y prometer que su participación “va a sorprender mucho”. “Cuando Edurne decidió tomar otro rumbo empezamos a pensar quién podía ser su sustituta. Ella tenía una experiencia y unas cualidades muy precisas, y cuando nos propusieron a Tamara pensamos que era muy interesante porque es importante sorprender con perfiles diferentes. Todo el jurado está muy contento con su presencia y papel dentro del grupo por lo que ella puede dar”, ha argumentado.

La aludida, gran protagonista de la presentación y a su vez de la edición, ha celebrado su llegada a “un formato internacional que todos hemos visto en algún momento” quitándose presión por el relevo: “Sabía que reemplazar a Edurne iba a ser imposible, pero como espectadora de show creía que podía aportar como fan del programa”. “No es fácil llegar a esa mesa y hacerlo después de Edurne. Lo ha conseguido y todo el mundo lo va a ver”, ha aportado por su parte Risto Mejide en conversación posterior con los medios, que ya defendió el fichaje de su nueva compañera en una reciente entrevista con verTele.

“El criterio que he utilizado no ha sido de experta, sino de espectadora. Puede que haya gente que coincida o no”, ha explicado posteriormente a los periodistas, al tiempo que ha reconocido que “el mundo del espectáculo me llama por Julio Iglesias, por 'tío Julio'. He tenido la suerte de crecer entre bastidores”.

Sobre la acogida del equipo de Got Talent, la nueva incorporación ha confesado que quien más curiosidad despertaba en su entorno era Risto: “Todo el mundo me preguntaba si había conocido a Risto. Era la gran incógnita, si era así de antipático, y la verdad es que en parte es cierto pero es muy buen compañero, muy amable. Ha sido una experiencia entrañable”.

En cuanto a lo que van a ver los espectadores desde este sábado en Telecinco, Tamara Falcó ha resaltado a “un par de japoneses que me han sorprendido muchísimo por el hecho de coger un avión para hacer semejante chorrada, pero también ha salido gente maravillosa. Hemos visto accidentes, a gente salir por los aires y caerse”.

Quien se ha quitado ya la etiqueta de 'novata' es Paula Echevarría, que asegura que “este año, por fin, soy Paula en estado puro”. “Ir conociendo el formato te va haciendo sentirte cada vez más libre y disfrutarlo. Cada año lo estoy disfrutando más, y apreciando más todo lo que estoy viendo. No estoy tan pendiente de decir la frase correcta en el momento correcto, sino de disfrutar muchísimo de la compañía del resto del jurado”.

Además, y al ser preguntada por los medios sobre si siente presión por la situación de Telecinco en audiencias, ha comentado que “yo sola no puedo levantar la audiencia de nadie. Todas las cadenas están pasando ahora un momento complicado de audiencias porque hay mucha oferta y al final la gente decide. Eso son ciclos de la vida”.

Las novedades de 'Got Talent 10'

Como novedad en esta décima edición, el programa de Telecinco incorporará el Botón Platino, un dispositivo inédito que permitirá al presentador y a los jueces, una sola vez y previo acuerdo unánime, catapultar a uno de los artistas directamente a la Gran Final del concurso, en la que podrá a optar a la victoria y a un premio de 25.000 euros.

Este dispositivo se sumará a los seis Pases de Oro de los que dispondrán a lo largo de la edición para garantizar la participación de los talentos más destacados en las Semifinales del programa: uno individual para cada juez, otro para Santi Millán y uno más para otorgar en conjunto por decisión unánime del jurado.

Got Talent ya ha concluido la grabación de los diez programas de Audiciones en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, mientras que las cuatro Semifinales y la Gran Final se grabarán en fechas próximas en su plató en los estudios de Mediaset España.

Así será el estreno en Telecinco

En la primera gala de Audiciones, competirán por el 'sí' del jurado o alguno de los salvoconductos artistas como el Dúo Parshyns, que podrán en práctica la 'percha aérea', una impresionante acrobacia inédita en el concurso; Magic Jose, que realizará un increíble número de ilusionismo y comedia en el que participarán todos los jueces pero que Risto protagonizará finalmente; o Guilleproff, un profesor que enseña y educa a sus alumnos a través de la música y lo demostrará en el escenario con una divertida actuación cargada de emociones.

Una edición más, Got Talent España ha sido certificado como programa sostenible por ALBERT, la organización medioambiental dirigida por BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), gracias a una serie de medidas implementadas para reducir la huella de carbono de la producción.