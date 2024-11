'Gran Hermano' anunció a los cuatro candidatos finales a la repesca y provocó los enfrentamientos más esperados

Gran Hermano inició este domingo en el Debate una nueva fase de su repesca, con la entrada en la casa de Guadalix de los cuatro aspirantes a recuperar su condición de concursante de pleno derecho y la eliminación de las dos menos votadas, que perdieron de manera definitiva cualquier opción a reintegrarse en el concurso.

La gala, presentada por Ion Aramendi y emitida en Telecinco este 17 de noviembre, se centró esencialmente en esta dinámica, que tenía a Ruvens, Lucía, Elsa, Vanessa, Silvia y Maite como grandes protagonistas. Los seis se personaron en plató con sus maletas y la ilusión por volver a la casa televisiva, pero al final de la noche sólo cuatro lograron seguir en la terna.

Con sus votos en Mitele, los espectadores de Gran Hermano decidieron que Lucía, Vanessa, Elsa y Ruvens pasaran la criba y volvieran a Guadalix para participar en la siguiente fase de la repesca. Silvia y Maite fueron las dos menos votadas por la audiencia, con un 1% y un 2% de los votos totales, por lo que se quedaron en plató.

Los cuatro elegidos convivirán con los concursantes oficiales hasta el jueves que viene, cuando será Jorge Javier Vázquez quien anuncie el nombre del ganador de la repesca. Antes, en la gala del martes, volverán a pararse las votaciones y uno de ellos, el de menor porcentaje, será eliminado. Cabe remarcar que uno de los cuatro acumulaba este domingo más del 50% de los votos, por lo que la decisión del público parece ser definitiva.

Así fue la vuelta, con el reencuentro de Elsa con Edi y Violeta

Lucía fue la primera en entrar, dejando de piedra a los concursantes con su llegada. Pero antes se vio las caras con Laura, quien volvió el jueves como participante oficial y con la que no ha tenido una buena relación dentro ni fuera de la casa.

La aspirante a la repesca tachó a su excompañera de “hipócrita” al ver que se ha acercado a Maica y Daniela en su regreso a Guadalix. “Yo no tengo nada que hablar contigo, no hablo con gente que tiene maldad, siempre le he dicho las cosas en la cara, ella no se ha quitado mi nombre en todo momento, no me has ignorado. La hipocresia”, le respondió Laura.

También se vio las caras sus 'enemigos' Vanessa: primero con Edi, quien se vio sorprendido hace unas semanas por el mensaje de despedida de la gallega, y después con Óscar. Pero si hubo un reencuentro que esperaban los seguidores del reality y que no defraudó fue el de Elsa con Edi y Violeta, que puede hacer revivir el triángulo de la edición.

Edi fue el primero en encontrarse con la primera expulsada, con la que se dio un cariñoso abrazo y ambos se demostraron que se han echado de menos: “Me alegro mucho, se merece esta oportunidad”, dijo él y ella aseguró que estaba “contenta de poder abrazarle”. Tras esto, Violeta se unió a ellos asegurando estar muy contenta.

La casa quiere la vuelta de Ruvens

Tras estos reencuentros, los concursantes de Gran Hermano se posicionaron para manifestar quién de los cuatro prefieren que se quede como participante oficial. Y el resultado fue contundente en favor de Ruvens, que recibió los apoyos de Óscar, Laura, Manu, Edi, Luis y Jorge. Vanessa fue la menos votada por sus excompañeros, ya que únicamente tuvo el cariño de Daniela.

El tenso cara a cara de Ruvens con Vanessa y Lucía en plató

Antes de trasladarse a la casa de Guadalix, al inicio del Debate, Ruvens fue entrevistado por Ion Aramendi en plató como el último expulsado de la edición. Una entrevista que estuvo marcada por la tensión, ya que en un repaso de sus polémicas con Vanessa y Lucía acabó dinamitándose de manera definitiva su relación.

La primera con la que tuvo que saldar cuentas fue con Vanessa, a la que le pidió calma con dardo incluido: “Tú llevas muchos platós y el mío es el primero. Ella se cree que su momento son todas las galas”. “Me has hecho un montón de trajes por detrás. Te hiciste caquita, aquí estás. No saliste antes porque no te pusiste antes”, respondió la gallega.

Ruvens se disculpó con ella por “las formas” que ha podido tener en sus discusiones dentro de la casa, pero le reprochó que se dedicase “a morder” (en sentido figurado) a sus compañeros. “A ver si te lo aplicas tú, que haces lo mismo con los demás. Mírate el ombligo”, le dijo ella. “Tú no pides disculpas, esa es la diferencia entre tú y yo”, se defendió él.

La discusión subió a otro nivel cuando el último expulsado recordó a Vanessa su polémica petición a Javi para que abandonase el reality cuando ella fue expulsada por la audiencia. “Ahora te da igual que no esté a tu lado”, le reprochó.

Tras este cara a cara, Lucía recriminó a Ruvens sus palabras a Vanessa. “Intenta no beneficiarte de esa capacidad que tienes para hablar para hundir a las personas, como has hecho con ella porque me parece muy bajo por tu parte”, le dijo. Además, le lanzó otro dardo sobre su expulsión: “Si tus estrategias hubiesen sido tan buenas como tu capacidad para hablar hubieras ganado el concurso, pero aquí estás”.