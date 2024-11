'Gran Hermano 2024' puso la casa patas arriba con un expulsado, otra eliminada fallida y una resurrección

La undécima gala de Gran Hermano 2024 le dio un vuelco al formato con unos superpoderes que dejaron desconcertados tanto a los concursantes como a los espectadores. El poder de la resurrección, de la expulsión fulminante, del veto eterno y el de la nominación perpetua hicieron saltar todas las predicciones.

Con todo ello, la noche vio salir a Ruvens expulsado, a Maica detrás (hasta que la audiencia frenó su salida) y a Laura volver como concursante de pleno derecho, gracias a la resurrección que le otorgó Manu.

Eso sí, al finalizar la entrega, Jorge Javier Vázquez anunció que en ese instante se activaba la repesca de uno de los expulsados: Vanessa, Elsa, Maite, Ruvens, Lucía o Silvia.

La expulsión de Ruvens no fue la única de la noche

Ruvens y Adrián eran los nominados que quedaban en la lista negra, tras las salvaciones anteriores. Jorge Javier les mostró los porcentajes ciegos: el 56% contra el 44%.

Minutos después, el presentador sentenciaba: “La audiencia ha decidido expulsar a Ruvens”. El joven felicitaba al salvado y se dirigía a la cámara: “Quería dar las gracias a todo el equipazo, me he sentido muy cuidado, respetado y querido. Me habéis dejado cumplir un sueño de cuando era niño y adolescente”.

De la expulsión frustrada de Maica, a la nueva lista de nominados

Pero la de Ruvens no sería la única expulsión de la noche, y es que el programa pidió a los concursantes que se colocaran junto al objeto que prefirieran y por azar tendrían (o no) un superpoder.

Así, los que escogieron Violeta, Nerea, Óscar, Luis y Adrián no guardaban ningún “superpoder”, de forma que no tuvieron privilegios ni elecciones difíciles que tomar.

Por otro lado, Daniela logró convertirse en la 'SuperBigBro'. Juan obtuvo la oportunidad de vetar eternamente a un compañero para que no nomine más y señaló a Óscar. Jorge pudo nominar a alguien de forma perpetua y escogió a Daniela, a quién le preocupó poco porque desde que llegó lo había estado.

Pero la peor decisión le tocó a Edi que tuvo que expulsar a alguien de forma fulminante. Preguntó si era obligatorio, y cuando le respondieron afirmativamente, se decantó por Maica: “No lo hago con gusto, me sienta mal hacerlo porque no quiero romper la ilusión de nadie, pero considero que es la favorita para llevarse el premio. Creo que desde el principio se le ha dado un bombo importante, y en la casa se considera como alguien fuerte, y tengo que escogerla”.

Ella se derrumbó en el suelo llorando, y solo quiso abrazar a Daniela que estaba en shock. “No es justo, no puedo hablar. No he ido contra nadie de esta casa. Por las noches hay conspiraciones y vienen desde que me fui a Italia”, lamentó temblando por lo que acababa de ocurrir.

Sin embargo, Jorge Javier informó a la audiencia de que Gran Hermano “siempre tiene un plan y nunca le quitaríamos este poder. Ellos deben ratificar esta decisión con una votación exprés. ¿Quieres que sea definitivamente expulsada?”. Minutos después la respuesta era negativa por lo que la murciana regresaba con sus compañeros.

Con todo este panorama, la lista de nominados de la semana la formaron: Daniela, Luis, Nerea, Manu, Óscar y Jorge.

La resurección de Laura por parte de Manu

Manu fue el último en descubrir que tenía el poder de la resurrección. Ante él aparecieron Lucía, Elsa, Laura, Maite, Silvia, Vanessa y Ruvens para presenciar su elección.

“Como dueño del poder de la resurrección, resucitas a...” le preguntó Jorge Javier y él respondió sin dudarlo: “Laura”. Ella se emocionó y se abrazaron.