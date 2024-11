Patricia Conde revive su 'tierra trágame' con Mario Casas en 'Sé lo que hicisteis': “Jamás lo podré volver a mirar a la cara”

Patricia Conde fue una de las tres invitadas de Dani Martínez en Martínez y Hermanos, junto con Valeria Ros y Carlos Sobera. A la espera de ponerse al frente, por segundo año, de Telepasión en TVE, la presentadora vallisoletana hizo una parada en Cuatro para hablar con el cómico leonés y dejar constancia, también, de algunas anécdotas de su trayectoria televisiva.

Una de ellas se remontaba a los tiempos de Sé lo que hicisteis, el programa de corazón y humor que marcó una época en laSexta. Como coprotagonista estaba Mario Casas. Sin embargo, el recuerdo es cuando menos vergonzante para la también actriz.

Martínez preguntó a los invitados por un momento “tierra trágame”, y Conde eligió el ocurrido en el plató del programa de Globomedia, allá por abril de 2009. “En los programas en directo pasan muchas cosas. Ya no hay vuelta atrás. No hay nada que hacer”, comenzaba diciendo. “Yo tenía que abrazar a Mario Casas, nos caímos y se me vieron las bragas”, contó.

Todo formaba parte de un sketch que resultó un tanto más aparatoso, y que dejó al aire la ropa interior que llevaba la presentadora, quien daba la casualidad que llevaba un vestido corto en aquella ocasión. “Me senté en la mesa, miré a mis cámaras y les dije: '¿Se me ha visto un poco?' Y me dicen: 'Todo'”.

El vídeo sigue alojado en el canal de laSexta en YouTube

Conde recuerda que en dicha jornada el equipo de vestuario le dieron un culotte “muy cuqui”, de color rojo, con lunares blanco y un lazo negro. “¡Las putas bragas de Minnie Mouse!”, las definió la presentadora, que daba por hecho que “eso no le puede poner a nadie”. Sin embargo, horas después “ya estaba en YouTube y tenía no sé cuántos millones de visitas”. “De verdad, por unas bragas”.

Así las cosas, Conde pidió al equipo de Sé lo que hicisteis abrir el programa del día siguiente luciendo unas bragas, para tratar de reinvidicarse ante el interés de la gente, con “un plano general bien abierto”. Sin embargo, pese a todo la televisiva reconoce que el momento la dejó marcada.

“Tuve que grabar algún sketch que otro más con Mario Casas, y me daba una vergüenza tremenda. A ese hombre jamás lo podré volver a mirar a la cara”, confesó. De hecho, añadió en tono de humor que recientemente volvieron a coincidir, 15 años después, y que él la saludó riéndose.

Cabe decir que el vídeo sigue disponible a través del canal de YouTube de laSexta, donde 15 años después acumula más de un millón de reproducciones. La descripción del vídeo no deja lugar a dudas con respecto al interés: “Se ha emocionado demasiado y no ha controlado sus impulsos... ¡Bonitas bragas, Paty!”.

Conde y Sobera y sus “desencuentros” con Lenny Kravitz y Catherine Deneuve

No fue el único momento embarazoso que vivió Conde en televisión. También habló de su arrepentimiento con Lenny Kravitz, al que admiraba y al que llegó a entrevistar. “Después de hacerle la entrevista mi equipo y yo nos vamos y, de repente, viene una persona del equipo de Lenny Kravitz y me dice: 'Oye, es que el señor Kravitz va a hacer una fiesta íntima con poca gente y quiere que vengas”.

Sin embargo, ella insistió en que fueran con ella sus compañeros. Cuando le dijeron que “no podía ir mucha gente”, ella declinó la invitación. “Si no viene mi amigo el cámara y mi amiga la redactora yo no voy. Además, que mañana madrugo que tengo mucho trabajo, si eso es tarde yo no quiero y tengo novio, ¿cómo le voy a decir: estoy con Lenny Kravitz? Yo soy muy fiel”.

Luego, reconoce, se arrepintió: “Me fui y dije: 'si lo más seguro es que este novio que tengo me ponga él a mi los cuernos y con lo joven que soy todavía me quedan como diez o doce para llegar al definitivo, ¿por qué no voy a la fiesta de este señor que admiro tanto'. Y no fui, quedé fatal”.

Sobera también aprovechó para contar otra mala experiencia con una persona a la que admiraba. En su caso, la actriz francesa Catherine Deneuve. La pudo conocer en un programa, y trató de interactuar con ella, pero su actitud “muy altiva” le echó para atrás. Por si fuera poco, durante el camino que hacían por los pasillos del set, ambos tropezaron y ella cayó. La reacción de la gran estrella francesa fue lanzarle toda clase de insultos, al hacerle responsable.