'La Revuelta' descubrió durante su emisión el engaño de su espectador 'castigado': “Pero si ya ha ido el cabrón”

Como cada noche en La Revuelta, Sergio Bezos escoge a dos personas del público para sentarse en los dos lugares más destacados del teatro. Uno es el que “cae bien” que va a la colchoneta y el otro el que “cae peor” y se sienta en un bidé.

Este miércoles, 13 de noviembre, fue Juan el que ocupó ese segundo lugar y el colaborador argumentó la decisión de sentarle allí: “Está ahí porque nos ha engañado a todos y todas, ha venido aquí porque quiere ser candidato para El Cazador. Quiere ir”.

Por lo que David Broncano entendió que había acudido a La Revuelta a “utilizarlos como trampolín”. Algo que Juan no negó: “Este es un programa que ve mucha gente y si alguno de los responsables lo ve pues...”. Aseguró que ya estaba apuntado al casting, pero que dudaba que le llamaran.

Explicó también que es de Madrid, se dedica a la música y estudia realización de audiovisuales. Para comprobar la cultura del joven, el presentador le soltó una pregunta rápida: “¿Capital de Azerbaiyán?”, a lo que Juan no dudó: “Bakú”. Lo que dejó boquiabierto a los presentes y él desveló que geografía era su especialidad.

Ante su asombro, Broncano le pidió que mirara a cámara y enviara un mensaje para venderse. Y así lo hizo: “Hola, muy buenas noches a los responsables de El Cazador, ese humilde programa que veo todas las tardes. Me he presentado al casting, no sé si me llamaréis en algún momento espero que lo hagáis porque me gustaría muchísimo estar en ese concurso. El río más largo de Tailandia es el ”Ah“” y acabó tocando el kazoo.

Sin embargo, cuando las redes de La Revuelta publicaron la presencia de Juan, fueron varios los espectadores que señalaron que ya había participado en El Cazador en 2020 y hasta pusieron un fragmento de su paso:

No solo eso, si no que también había pasado por First Dates, siendo uno de los solteros que buscó el amor en su restaurante.

Por lo que, Bezos estaba en lo cierto cuando dijo que le habían sentado ahí porque “nos ha engañado a todos y todas”, solo que no sabía que les estaba enredando aún más de lo que creía.

Minutos más tarde de la emisión, Juan comentó en las redes de La Revuelta lo ocurrido, dejando un mensaje en las publicaciones: “Doy la cara. Como salí en 2020, me dijeron que podía volver y me apunté otra vez, y estoy esperando”, aclaró. Dándole algo más de sentido a su petición.