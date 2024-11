Belén Esteban se duerme en directo y sus excusas no son aceptadas: “Susanna Griso se levanta a las 5 todos los días”

Belén Esteban revivió este martes un momento que ya le ocurrió en la etapa de Sálvame en Telecinco y que volvió a producirse en el plató de Ni que fuéramos Shhh: se quedó dormida en directo y fue llamada al orden por sus compañeros de magacín.

Sucedió en la emisión de este 12 de noviembre, en concreto durante un bloque dedicado a Lydia Lozano por la presentación de su libro La venganza de la llorona. Y es que mientras su compañera explicaba detalles del evento celebrado la tarde anterior, y tenía un cruce con Pipi Estrada por episodios relatados en su reciente publicación, las cámaras se centraron en una Belén que luchaba contra el sueño y trataba de mantener la compostura.

En ese momento, y consciente de que la tertuliana se había quedado dormida, María Patiño mandó callar a todos para que la atención se pusiese sobre ella. En esas, la Esteban se sobresaltó y, aturdida, se incorporó de nuevo. “Belén es que lleva un fin de semana... su cumple, la gala de Los 40... y bastante hizo viniendo a la presentación del libro. Te puedes dormir, no pasa nada”, la disculpó Lydia, quitándole hierro al asunto.

Como ya sucedió cuando la grabaron dormida en Sálvame, la colaboradora justificó la cabezada con el cansancio acumulado. “Es que me he levantado a las 6:25 de la mañana”, dijo. “Tú no te preocupes”, insistió Lydia Lozano, mientras Patiño optó por meter cizaña: “Susanna Griso se levanta a las 5 todos los días”, apuntó. “Bueno, vale. Se acostará a las siete de la tarde, cariño. No te jode”, zanjó Belén, que siguió reposando mientras los demás retomaban la conversación.

Como recordábamos, esta no es la primera vez que le ocurre algo similar a Belén Esteban. Y es que en marzo de 2023, ya fue 'cazada' por Miguel Frigenti “echándose la siesta” en el plató de Telecinco y ella dijo que había llegado “reventada” de un fin de semana de carnavales.