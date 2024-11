Jorge Ponce ironiza con Iker Jiménez en 'La Revuelta' por sus excusas tras el bulo del parking de Bonaire

La Revuelta de David Broncano volvió a bromear este martes con la figura de Iker Jiménez, criticando desde el humor sus cuestionables maniobras a la hora de propagar varios bulos y mentiras en prime time sobre lo sucedido durante la catástrofe natural de la DANA de Valencia. El programa de TVE se hizo eco esta vez del monólogo exculpatorio que lanzó en Horizonte el presentador de Mediaset tras alimentar la falsa información sobre los “muchos cuerpos” que se encontrarían dentro del inundado parking de Bonaire, algo que afortunadamente no ocurrió.

Jorge Ponce, que ya convirtió a Iker Jiménez en protagonista inesperado de Medina, el estafador de famosos, true crime de humor en el que el cómico señala las malas praxis del presentador de Cuarto Milenio, fue el encargado de hablar de este asunto durante su sección en el espacio del access prime time de La 1. En él, el malagueño quiso abordar los “trucos” que utilizan habitualmente en televisión para atraer y mantener la atencion de los espectadores.

Entre ellos, el colaborador destacó “el tonteo” entre algunos presentadores; la idea de hablar muy despacio ante las cámaras, “que parezca que viene un pelotazo... o un ictus”; o el de llevarse la mano a la oreja para soltar un “me confirman” por el pinganillo determinadas informaciones. Además, aludió a los típicos cebos que avanzan contenidos posteriores del programa, que pueden o no acabar sucediendo, y pidió a realización que lanzaran un ejemplo.

“En breves momentos, Tom Cruise”, se pudo leer en pantalla. “No hemos dicho que venga Tom Cruise”, señaló Ponce, mientras Broncano le llevaba la contraria. “En cierta forma sí que estás diciendo...”, le rebatió el presentador. “Estamos diciendo que a lo mejor lo vamos a dibujar, o a hablar de él, o a pedirle que venga”, justificó su compañero, antes de hacer referencia a la polémica con Iker Jiménez.

“Se puede decir. Luego si no viene, no pasa nada. Mira lo de Iker contando lo del parking. Cuenta que ahí estaba el Santo Grial o no sé qué ha dicho, y luego... 'Ah, perdón, y pa'lante'. Ya está”, comentó con sorna el cómico de La Revuelta, que a través de su cuenta oficial en X -antes conocida como Twitter- se hizo eco del parecido razonable que un espectador sacó entre David Bustamante, invitado de la jornada, e Iker Jiménez. “Sabía que no lo había visto yo solo”, han comentado.

El monólogo exculpatorio de Iker Jiménez

El pasado jueves, Iker Jiménez arrancó Horizonte en Cuatro con un largo monólogo exculpatorio por todas las polémicas que él y sus colaboradores, como Rubén Gisbert o Ángel Gaitán, han protagonizado durante la DANA de Valencia, a los que no dudó en mostrar públicamente su apoyo, a pesar de lamentar lo ocurrido con el primero y su maniobra de mancharse de barro adrede antes de un directo.

También se refirió a sus bulos sobre el parking de Bonaire. Respecto a su tuit afirmando que había “muchos cuerpos”, se excusó en las circunstancias: “Estaba demasiado indignado, me había convertido en parte, y no es bueno porque pierdo objetividad. Lancé un tuit personal en el que digo que había muchos cuerpos, error, pero es en mi casa, en la madrugada, encorajinado, hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Pero nunca me he alegrado tanto de fallar”. Iker Jiménez zanjó: “He aprendido la lección, no se preocupen, intentaré ser más escrupuloso, intentaré desconfiar en todas las fuentes, que la información sea mucho más certera”.

Tras su cuarto de hora de monólogo inicial, cedió la palabra a su mujer y colaboradora, Carmen Porter, sentada junto a él en la mesa. Pero Carmen Porter no hizo ninguna referencia al mensaje que leyó sobre el bulo del parking de Bonaire, ni pidió perdón, ni tan siquiera se exculpó. En su lugar, habló de lo que todo el equipo había vivido en Valencia, y de las distintas acciones de ayuda que realizaron, destacando ambos el coste no sólo psicológico sino también material porque reventaron varias ruedas de sus coches.

En varios momentos del programa, Iker Jiménez recurrió a mostrar distintas noticias en distintos medios en las que también hablaban del parking de Bonaire. Sin embargo, todas las noticias mostradas indicaban la duda de si podía haber cadáveres en ese aparcamiento, incluso recogiendo una frase de un trabajador: “No se sabe cuánta gente puede haber dentro”. Aunque Horizonte intentó igualar el tratamiento, lo cierto es que Iker Jiménez no recogió esa duda (escribió directamente “en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”), y Carmen Porter leyó el mensaje e incluso amenazó por si se intentaba minusvalorar: “Un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro a él no le conocen, y estaba al lado de guardias civiles, y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que 'ese parking es un infierno'. Palabras literales que ha escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada los que han entrado. También algunos submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar. Por si quieren maquillar algo más”.