La polémica pregunta (y respuesta) de 'Demos' sobre el balance de muertos por la DANA en Valencia

Una semana más, la crisis de la DANA en la Comunidad Valenciana ha centrado los contenidos de debate en Demos. El gran sondeo. Sin embargo, en esta ocasión el programa se encontró entre manos con una polémica pregunta lanzada por una de las integrantes de su particular hemiciclo.

Con el aviso por una segunda borrasca, Risto Mejide quiso preguntar a algunos afectados presentes en el foro de Telecinco sobre si las autoridades habían estado a la altura con la gestión. Así, al comienzo de la emisión tuvo sentadas ante sí en el centro del plató a dos mujeres afectadas por el temporal, Angels y Vicky. Esta última, procedente de Aldaya, fue quien enunció una pregunta cuando menos incómoda sobre el balance de víctimas mortales que ha dejado hasta el momento el desastre climático.

“¿Por dónde quieres que empiece, por los 200 muertos que está diciendo el Perro Sánchez?”, comenzó, utilizando uno de los apelativos peyorativos que desde la derecha y la extrema derecha usan contra el presidente del Gobierno. “Te voy a pedir que respetes a gente con la que incluso no compartas nada. Se puede criticar a quien quieras desde el respeto”, advirtió Mejide.

“¿Pero quién se cree que hay 200 muertos?”

Sin embargo, la mujer insistió: tras pedir realizar un sondeo, enunció la cuestión de la controversia. “¿Pero quién se cree que hay 200 muertos? ¡Que levante la mano!”, proclamó la mujer. Risto terminó pidiendo que la pregunta pasara al mosaico y fuera respondida por las gradas. El grueso de los ciudadanos dijeron no creérselo, mientras Vicky se metía con quienes sí decían creerse las cifras oficiales. “¿Están verdes? ¿Os habéis equivocado?”.

“Esto no estaba preparado, ¿eh?”, apuntaba el showman, un tanto nervioso, antes de pasar los porcentajes. “El 14% se lo cree, el 86%, no”.

“¡Es que se creen que somos tontos!”, insistió la mujer, mientras Risto trató de apaciguar las aguas y encauzar el debate: “Yo no quiero hacer de abogado del diablo. Pero los números que se dan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los dan los forenses, los da la gente. No es un tema político”.

Sergio Parra desmintió otra vez el bulo del parking de Bonaire

Sin embargo, la mujer pasó a hacer suyos bulos como el que había sido recogido por Iker Jiménez sobre los muertos del parking de Bonaire, y que se probaron falsos: “¿Tú te crees que primero salga un bombero o uno del UME que dijo que esto era un cementerio, y que luego digan que no hay nada?”. Para tratar de resolver este instante, Mejide dio la palabra a Sergio Parra, especialista en datos, que se encargó de desmentir, una vez más, este bulo.

“Se han visto imágenes de la UME, Guardia Civil y de la policía inspeccionando ese parking. Había medio centenar de vehículos, y no se ha encontrado a nadie. Eso es lo oficial, lo que nos dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad que son los que nos protegen. Y esto no es un debate, pero me enfada mucho esto: en caso de que hubiera mil, dos mil o tres mil muertos, que no los hay, ¿dónde están las familias y los amigos? ¡No los hay! Esto es desinformación que se ha transmitido de forma sorganizada”, argumentó el especialista, que recalcó. “Se están planificando para causar un caos”.

Vicky continuó negando con la cabeza, mientras Risto decidió dar por cerrado esta encuesta en concreto.