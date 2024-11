'Gran Hermano' salvó a dos nominados y desveló al nuevo inquilino (conocido) que entrará en la casa

El noveno Debate de Gran Hermano 2024 tuvo a Lucía en plató - la última expulsada- aunque no tuvo la entrevista que suelen hacerle a los que salen de la casa.

Eso sí, pudo despedirse de sus excompañeros, a los que dejó con sonrisas y lágrimas. La peor parte se la llevaron Laura y Óscar, a los que les dijo que eran unos “falsos” y los esperaba fuera. Mientras que a Maica, Daniela, Juan y Adrián les envió sus mejores deseos.

Todo ello, en una noche en la que Ion Aramendi anunció un “notición” que cebó durante toda la noche, asegurando que “ahora mismo son 13 en la casa, pero pueden ser más”.

Finalmente, el presentador desveló el nombre que ocuparía un lugar más junto a los concursantes: “¡El martes llega a la casa Tommaso el italiano enamorado de Maica!”. Algo que no se espera la concursante, que tuvo un fuerte flirteo con él en su intercambio.

El castigo por hacer trampas y el giro del 'Big Bro'

Tras tres semanas sin superar las pruebas, los concursantes están viviendo con hambre el concurso. Por lo que el reto de estos días era importante.

Sin embargo, varios de ellos priorizaron convertirse en el 'Big Bro' a comer e hicieron trampas para convertirse en él. El programa les pilló y les comunicó el castigo: “Os advertimos de que daríamos la prueba por perdida si veíamos cualquier trampa, por lo que la prueba no está superada. Tendréis el presupuesto de un euro por persona y día”.

Una noticia que no les pilló por sorpresa pero que sí lamentaron. Más aún al saber que ya no dependía de ese resultado, convertirse o no en Big Bro, si no que jugaron a un juego que alzó a Adrián con tal privilegio.

La doble salvación de Adrián y Maica

Los nominados de la semana eran Adrián, Laura, Daniela, Manu, Maica y Luis. Tras la prueba anterior y con Adrián como nuevo 'Big Bro', el programa le propuso la posibilidad de salvarse a él mismo o aceptar una cesta con comida para el grupo.

Todos ellos le aconsejaron que se salvara porque la comida era poca y casi no les iba a saciar. Por lo que el joven aceptó y se salvó a él mismo. “Ya es hora de que piense en mí”, argumentó.

De esta manera, la lista de nominados quedaba reducida a Laura, Daniela, Manu, Maica y Luis y les mostraron los porcentajes ciegos que estaban acumulando: 47%, 27%, 13%, 6% y 5%.

Ya casi al final de la gala, Aramendi anunció al segundo salvado de la noche. Luis y Manu fueron los primeros en descubrir que seguían en la lista negra, dejando solo a las chicas en la sala:

“La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Maica”, sentenció. Palabras que ella celebró abrazada a Daniela, mientras Laura las miraba más distante. La lista de nominados queda formada por Laura, Daniela, Manu y Luis.