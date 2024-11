La emoción de Nuria Roca al hablar con su cuñada, voluntaria en las zonas afectadas por la DANA, la dejó muda

Casi la programación televisiva al completo ha dedicado sus contenidos, estos últimos días, a la catástrofe de la DANA en nuestro país. También lo hacía la entrega de este domingo de La Roca que se enfocaba en gran parte a la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a la localidad de Paiporta.

Pero más allá de los abucheos y la violencia vivida en dicho paseo, el programa de laSexta también se ocupó de actualizar el estado de los desaparecidos, de las víctimas y de la situación en las localidades afectadas.

Para ello, Nuria Roca - a la que le toca aún más de cerca por ser valenciana- conectaba con su cuñada para conocer de primer mano el trabajo de los voluntarios: “Patricia Llorens, la voy a llamar Patri”, anunciaba y se quedaba sin palabras al verla en pantalla.

Juan del Val socorría a la presentadora y tomaba el mando de la situación: “Nuria se ha emocionado un poco porque tenemos un vínculo familiar con ella. Es nuestra cuñada y toda la familia de Nuria ayer, sus hermanos, estuvieron de voluntarios y pudieron palpar la desorganización para gestionar el caudal humano para ayudar pero finalmente no os fue posible por diferentes circunstancias”.

Tras coger aire, Roca volvió a dirigirse a Patricia: “Creo que ya puedo seguir. Le había pedido que me hiciera el favor de contarme lo que vivisteis ayer y que no entraran mis hermanos porque me iba a emocionar pero también me ha pasado contigo”, lamentó porque ni así había podido evitarlo.

Y prosiguió: “Me contábais la desorganización y cómo os superaba la impotencia, ¿cómo fue la experiencia?”, preguntó. A lo que su cuñada relató: “La reacción de la ciudadanía fue desde el primer minuto y la gente se volcó”.