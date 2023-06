Ramón García muestra su inquietud por el “reto” del 'Grand Prix' y aclara qué pruebas se mantendrán

TVE dará próximamente más detalles sobre la nueva edición del Gran Prix, pero antes de que se pronuncie la cadena pública lo ha hecho el presentador del concurso, Ramón García, que este domingo atendió a la defensora de la audiencia, María Escario, en el programa RTVE Responde.

Sebastián Yatra, bloqueado en 'La Voz Kids': "Por primera vez no lo tengo claro"

Más

García avanzó las claves del programa, que vuelve con una edición ajustada a los nuevos tiempos. Él dice estar “mucho más nervioso que el día que lo estrenamos hace casi 30 años”, entre otras cosas porque no se imagina cuál será la recepción del público.

Ahora que el consumo de televisión ha cambiado tanto y los espectadores jóvenes prefieren otro tipo de pantallas, el comunicador vasco se toma como un “reto” haber rescatado el programa que estaba hecho para todos los públicos.

Pero “el programa del abuelo y el niño ya no existe”, destaca García, consciente de que en la actualidad es prácticamente imposible que una oferta sea capaz de convocar a todo tipo de espectadores. “Sentarte a las diez y media de la noche a ver el Grand Prix en verano... ¿Conseguiremos lo que conseguimos unas décadas atrás? Ese es el reto, que no me tiene preocupado sino motivado”, aclara.

Las novedades del 'Grand Prix'

También se ha referido a los cambios con los que llega esta nueva versión del Grand Prix. Le acompañarán en el plató la actriz Michelle Calvó (Amar es para siempre, Desaparecidos) y la streamer Cristinini, a quien siguen millones de personas en las redes sociales.

El programa gana así variedad. “Va a ser más coral que otras veces”, reconoce su presentador, e incide en otro detalle importante sobre la igualdad de hombres y mujeres a la hora de competir: “Cuando esto no se valoraba, siempre queríamos que los equipos estuvieran formados por chicos y chicas a la par. Es importantísimo mantener eso”.

El Grand Prix volverá cargado de novedades. Habrá dos semifinales y se buscará un “equilibrio” entre pruebas modernas y clásicas. Se mantendrán las más conocidas por la audiencia, como los bolos, los troncos locos, la patata caliente y la cinta transportadora, ha desvelado el presentador.

Pero no habrá vaquilla. Lo impide la nueva Ley de bienestar animal, por lo que el programa, para cumplir con la normativa sin olvidar a su principal emblema, se ha adaptado.

“Va a haber algo que mantendrá vivo el espíritu de la vaquilla. Y no estará sola”, ha dicho sin atreverse a dar más detalles sobre este misterioso acompañante. La vaquilla, por cierto, será “más puñetera” que aquellas que se lanzaban contra los concursantes en los primeros años del Grand Prix.

El programa ha elegido ya a los ocho pueblos participantes. Su estreno se producirá a lo largo de este verano.