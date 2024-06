El 'Grand Prix' ya promociona su nueva edición en TVE con Ramón García, Cristinini y “la vaquilla, que está a tope”

No solo de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos vivirá este año el verano de TVE. También lo hará, por segundo curso consecutivo, del Grand Prix del verano, que volverá muy pronto a la parrilla de La 1 tras el gran éxito que cosechó la temporada pasada su nostálgico regreso.

El mítico programa de Ramón García arrancará próximamente su nueva edición “con muuuuchas pruebas nuevas” y “con muuuuchos comodines”, tal y como han anunciado, vaquillas de peluche en mano, tanto el propio presentador como Cristinini. “¡Y la vaquilla, que ya está a tope también!”, añade la streamer, que repetirá como narradora de las pruebas. “¡Vuelve el Grand Prix del verano, más divertido que nunca!”, proclama, por último, García, en la promo emitida por la cadena pública.

A finales de mayo, durante la emisión del programa RTVE Responde (La 2), Ramontxu ya anunció que la nueva edición del Grand Prix tendrá “un montón de pruebas nuevas más las de siempre, que sabemos que os gustan”. Entre las clásicas se mantendrán algunas “como los troncos locos, los bolos o el diccionario”, añadió María Escario, defensora del espectador de TVE, en ese mismo espacio.

“No faltarán la vaquilla, Nico el dinosaurio, Wilbur, Cristinini y el gran Ramón García. Ramontxu no nos falla nunca”, celebró también la periodista. En cambio, este año no aparecerá en pantalla acompañado por Michelle Calvó. Tras haber sido copresentadora de la primera edición, la actriz ha tenido que renunciar al concurso para atender otros compromisos laborales. No obstante, TVE ha preferido no sustituirla por algún otro rostro conocido.

Se desconoce, por ahora, qué día estrenará La 1 la nueva temporada del Grand Prix, cuyas grabaciones comenzaron a finales de mayo con 14 pueblos en liza, seis más que el año pasado. También aumentará el número de entregas: 10 por las 7 que hubo en 2023.