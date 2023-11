El 'guiño' espontáneo de Sandra Valero a Rosa López en Eurovisión Junior 2023: “Me he equivocao”

TVE emitió este domingo Eurovisión Junior 2023, con un emocionante segundo puesto de Sandra Valero en la 'foto finish' con Francia. Pero más allá de la actuación de la representante española y de esa reñida votación final, en la gala hubo otro momento destacado con la joven valenciana como protagonista.

Tras conquistar a los jurados y el público con su interpretación de Loviu abriendo el festival, Sandra derrochó espontaneidad cuando le tocó intervenir desde la Green Room. Fue en una de las pausas entre actuaciones cuando, al ser preguntada por una de las presentadoras sobre sus gustos musicales, la artista de 12 años se corrigió a sí misma de la manera más natural al expresarse en inglés.

“My favourite singer is... perdón, song, me he 'equivocao'”, comentó en spanglish antes de señalar Bohemian Rhapsody como su tema preferido de Queen. Una expresión que recordó a otra reacción espontánea que se vivió en un concurso musical de TVE, hace más de veinte años con Rosa López en una gala de Operación Triunfo 1: su famoso “me he 'equivocao'” cuando cantaba Desde la oscuridad.

Respecto a la competición en sí, y como recogemos en esta crónica, Sandra Valero consiguió un gran segundo puesto en Eurovisión Junior 2023 tras una peleada votación final con Francia. La representante española se colgó la tercera medalla de plata para TVE en el certamen infantil tras las logradas por Sergio en 2003 y Antonio José en 2005.