La creadora de 'Heartstopper' hace una revelación que le relaciona con uno de los personajes

La segunda temporada de Heartstopper se estrenó recientemente en Netflix con una historia más coral que reparte el protagonismo entre sus diferentes personajes. La popular serie LGTBI+ ha dejado de estar centrada en la historia de amor de Nick y Charlie para abrirse a otras tramas que, además, guardan cierto parecido con la realidad. Al menos en parte.

Alice Oseman, creadora de la serie y autora de los cómics en los que está basada, ha revelado su vinculación con uno de los personajes de Heartstopper.

En los nuevos capítulos se presta mucha atención al despertar sexual del susodicho, del que no diremos su nombre para no molestar a quienes no los hayan visto aún. Lo importante es que este personaje acaba descubriendo que es asexual, que siente poca o ninguna atracción sexual por nadie, independientemente de su género. Y es así porque Alice Oseman quiso que su propia identidad se viera reflejada en la serie.

Se encuentra a sí misma como asexual y arromántica, pero no fue consciente de ello hasta demasiado tarde.

“Tengo 28 años ahora y ni siquiera aprendí sobre esos términos hasta que estaba en la universidad. Y, sinceramente, no los entendí realmente hasta más tarde. Siento que la asexualidad y el arromanticismo son identidades que mucha gente no conoce. Quería traer esa representación a la trama principal”, le ha explicado a la BBC.

Llevando su historia a la pequeña pantalla pretende que otros jóvenes puedan identificarse rápidamente y no se sientan desubicados o desconcertados, como le ocurrió a ella.

“Si hubiera visto personajes asexuales cuando era adolescente, habría entendido esa parte de mí mucho antes y me habría ahorrado mucha angustia, dolor y confusión”, argumenta la joven escritora, que a sus 28 años se ha convertido en todo un referente para la comunidad LGTBI+.