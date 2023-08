La madre de Angus Cloud descarta que el joven actor de 'Euphoria' se suicidara

La madre del actor estadounidense Angus Cloud, fallecido el 31 de julio a los 25 años de edad, descarta la idea de que su hijo se quitara la vida voluntariamente.

El hecho de que una semana antes muriera su padre apuntaló la teoría del suicidio, pero Lisa Cloud parece estar convencida de que el joven intérprete de Euphoria tenía ganas de vivir.

“Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso”, sostiene la mujer.

“Aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente”, continúa su mensaje, publicado en Facebook.

El actor fue declarado muerto cuando los equipos de sanitarios llegaron a la vivienda familiar, informa CNN. El forense todavía no ha determinado la causa de la muerte.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Sólo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, relata Lisa Cloud.

La madre del joven cree que sufrió una sobredosis: “Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo”, reitera.