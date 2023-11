Inés Hernand y Mercedes Milá llegan a TVE sin miedo a Pablo Motos: “¿Pero quién quiere ver ya 'El Hormiguero'?”

La 1 de TVE ha presentado No sé de qué me hablas, su nuevo programa. El formato, producido por Zanskar (Planeta Calleja), se estrena este jueves 30 de noviembre a las 21:50 horas, justo antes de la final de MasterChef Celebrity 8, y con la dura competencia de El Hormiguero. “¿Pero quién quiere ver ya El Hormiguero?”, ha bromeado Inés Hernand. “Todo el mundo, lo que pasa es que el pobre Pablo Motos está ahora desesperado. He leído cosas” , ha dicho a su vez Mercedes Milá, que vuelve “feliz y cargada de energía” a La 1 después de 33 años, aunque también “cagada porque las cosas no salgan como queremos que salgan”.

En esto último entra el dato de audiencia, al que vuelve a enfrentarse tras acabar su etapa de cuatro años en Movistar Plus+. “Yo hace mucho que no trabajo con la audiencia abierta (...) Es el espanto de levantarte a las 8 de la mañana a ver el dato. Siempre me acuerdo del día que me levanté con el primer dato de Gran Hermano. Hicimos un 50 y algo. Dije: '¡¿Qué?!'. Vi que había acertado, que estaba donde tenía que estar. Y con No sé de qué me hablas no llegaremos a esas cifras, pero quiero sentir al día siguiente que estoy donde hay que estar”, ha comentado en la presentación ante los medios, a la que ha asistido verTele.

Por tanto, el objetivo inicial no es otro que convencer al público. Y para eso, el nuevo programa de TVE propone hacer un viaje al pasado para entender nuestro presente. En cada una de sus ocho entregas, No sé de qué me hablas recordará algunas de las entrevistas más célebres que Mercedes Milá hizo durante su primera etapa en La 1, entre 1974 y 1990. A veces las comentará junto a sus protagonistas (Maruja Torres, invitada del primer programa junto a Palomo Spain, recordará una entrevista que le hizo la catalana dentro de ese periodo de tiempo) y otras no, pero siempre lo hará con los jóvenes que cada noche ocuparán las gradas del plató.

“Es un programa de conversación, no de entrevistas”

Los asistentes descubrirán cómo era la España de los 70 y los 80 a través de sus personajes más famosos, y Mercedes Milá, cómo son y cómo piensan los jóvenes de hoy en día y qué piensan éstos al ver las imágenes del archivo de TVE. “Mercedes quería contar cómo era la España de su primera etapa en TVE, pero escuchando a los jóvenes”, ha explicado al respecto David Moncasi, director del formato.

“En este programa ofrecemos algo muy sencillo, que es conversación. Es un programa de conversación, no de entrevistas (...) Lo que hacemos es ponernos frente al espejo para ver lo que nos gustaba y preocupaba en el pasado, pero con la mirada de ahora”, ha dicho, a su vez, Maribel Sánchez Maroto, directora de magacines de TVE, que ha recalcado que este “no es un programa de nostalgia, sino de mirarnos con otros ojos sin prejuicios”.

“A los jóvenes de este plató hay que respetarlos y hacerles protagonistas (...) Los jóvenes tienen que ser escuchados, porque nadie les escucha”, ha reivindicado Mercedes Milá, que se ha mostrado “muy feliz” por tener al lado a Inés Hernand. Una felicidad que es mutua. “Trabajar con la Milá es muy fuerte. Es una persona tremendamente generosa, muy humilde y horizontal”, ha destacado la joven presentadora, que marca el objetivo de No sé de qué me hablas en ofrecer “entretenimiento y debate, y con ello, consenso”.

El horario, “una manera de arrancar a lo grande”

En cuanto al peculiar horario del estreno, en access y como telonero de la final de MasterChef Celebrity 8, desde TVE han defendido que es “una manera de arrancar a lo grande” y “un buenísimo lugar para lanzar” su nueva apuesta. Además, no descartan dejarlo ahí en próximas semanas. En cambio, sí han negado que busquen con este movimiento enfrentar a Mercedes Milá con Gran Hermano VIP. “TVE siempre coloca los programas donde mejor cree que van a funcionar”, ha asegurado al respecto María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE.

En cualquier caso, ni Milá ni Hernand se han mostrado preocupadas por enfrentarse este jueves a GH VIP. “Decidí hace tiempo no pensar más en eso, porque no hace más que traerme angustia y yo la angustia no la quiero ver ni de lejos. ¿Que es Gran Hermano? Pues es Gran Hermano. ¿Que es luego otra cosa que puede ser incluso más fuerte? Pues también. Intentaremos hacerlo lo mejor que sepamos y lucharemos contra quien nos ponga delante. Ellos son los primeros que saben que si te ponen contra una producción muy fuerte, tienen que saber las consecuencias que puede haber”, ha dicho la primera. “Gran Hermano desde que se fue Mercedes ya no es Gran Hermano”, ha rematado la segunda.

Más allá de El Hormiguero y Gran Hermano, durante la presentación también han salido otros programas ajenos a TVE. Por ejemplo, la propia Milá ha recordado sus tiempos en Convénzeme, el espacio literario que condujo en Be Mad. “Lo pusieron en los últimos rincones de los últimos canales que tenía Mediaset. Era como tener una tía en Alcalá. Pero a mí me hizo muy feliz. La pena fue que, muy de Paolo Vasile, cuando le dije que me gustaría tener el título del programa porque el título lo había creado yo, me dijo que no podía ser, que el título era de Mediaset y que adiós, buenas tardes”.