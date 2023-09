'El Intermedio' vivió un regreso accidentado en laSexta por un problema técnico: “¡Empezamos bien!”

El Intermedio arrancó este lunes su decimoctava temporada en antena, y lo hizo de forma algo accidentada. El teleprompter, la máquina que los presentadores utilizan para leer y recitar su texto, dio algunos problemas a El Gran Wyoming, que se vio en la tesitura de reconocerlo y señalar las costuras del programa con humor.

“Tengo la memoria de elefante”, comenzaba diciendo, irónicamente, al comienzo de esta entrega. “Voy a empezar haciendo la pregunta que estos días me están haciendo los directivos de televisión: Wyoming, ¿cuáles son las novedades para esta temporada? Pues ninguna, no hay novedades”, continuó antes de empezar a reírse indisimuladamente.

“Me estoy riendo porque el aparato en el que leo se está yendo a hacer puñetas y no leo una mierda”. Ante las risas generalizadas, bromeó aseverando que él siempre da su texto “todo de memoria pero lo improviso”... “Pero a veces hago como que no”, añadió. “Se ha ido a hacer puñetas... ¿Me ponéis otra cámara por favor?”, dijo el presentador, girándose en busca de otro objetivo. “¡Empezamos bien!”, exclamó en tono divertido.

Wyoming retomó el texto y habló de las novedades de la temporada, insistiendo en que no había ninguna. “Los directivos no tienen ni idea de lo que hacen, y la prueba es que me siguen dejando presentar este programa... Y ya habéis visto las consecuencias”.

“Nos vamos a meter en todos los charcos”, promete

Fuera bromas, el showman de laSexta prometió a sus espectadores que seguirán manteniendo el tono ácido que les acostumbra. “Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Servir de refugio ante la que está cayendo. Frente al ruido político, a la incertidumbre, a los extremistas que quieren que retrocedamos en derecho. Resguardaos y acompañadme porque esta temporada nos vamos a meter en todos los charcos”, decía, paraguas en mano.

“El mundo es de los valientes. No temo a nada ni a nadie, si alguien quiere cerrarme la boca con presiones y amenazas, ya se puede imaginar cuál va a ser mi respuesta: que todo es idea de Sandra Sabatés”, concluyó.