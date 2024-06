'Invictus' se estrenó en La 1 con Pepe Reina de presentador intruso, invitados deportistas y un futbolín humano

TVE aprovechó este lunes 17 de junio el arrastre de la Eurocopa para estrenar Invictus, ¿te atreves?, su nueva apuesta de entretenimiento para el verano. Un programa presentado por Patricia Conde que lo fio todo al deporte, y a sus rostros famosos, para intentar ganar adeptos entre el público futbolero de La 1.

El primer programa, que no logró heredar la pegada en audiencias del Austria-Francia previo, arrancó con sorpresa para los aficionados al fútbol. Y es que quien abrió la emisión no fue Conde, sino el portero Pepe Reina, ex de la Selección Española, como presentador “intruso”. “Buenas noches y bienvenidos a Invictus, el programa que mejor combina deporte y humor. Hoy tenemos por delante una noche cargada de retos”, comenzó diciendo el futbolista.

“El equipo rojo y el equipo azul se van a enfrentar cada semana a tres rondas de preguntas y un montón de juegos. Soy Pepe Reina, y esto es Invictus”, agregó el jugador, que todavía está en activo, y que procedió a presentar él mismo a los miembros de los equipos a los que conoce bien: por un lado, el exfutbolista Joan Capdevila y a Susi Caramelo, que contaron en el estreno con la ayuda del actor Fernando Gil; y por otro el exportero José Manuel Pinto y a David Fernández, acompañados de Carlos Areces.

Reina también dio la bienvenida a Conde, antes de cederle el testigo como presentadora. “No podía faltar la líder, la jefa, la reina, la presidenta, el árbitro de todo esto, con acento de Valladolid y un palmarés envidiable: la incombustible Patricia Conde”, dijo sobre ella. “Si digo yo todo esto sobre mí queda un poco raro”, bromeó la conductora, que ya se quedó con las riendas del programa.

Los juegos deportivos de 'Invictus'

En lo que a la mecánica de Invictus se refiere, como ya contamos, consta de dos equipos formados por personajes famosos y que compiten entre sí enfrentándose a pruebas físicas y rondas de preguntas. Algo que fue tal cual en el programa de arranque, combinando retos relacionados con el deporte con otros tipo quiz sobre celebridades y deportistas conocidos.

Entre estos juegos destacó el primero: un futbolín humano con Susi Caramelo y David Fernández como jugadores, y manejado a los extremos por los capitanes y los invitados. El narrador y periodista deportivo Rubén Martín ejerció como comentarista del partido, que se saldó con victoria del equipo rojo.

Otros retos deportivos de este primer Invictus fueron sobre piragüismo, con el olímpico Javier Hernanz como invitado; sobre tiro con arco, con el profesional Miguel Alvariño; y sobre tenis, con Feliciano López como padrino. Pruebas que se fueron alternando con las mencionadas rondas de preguntas, para dar como ganador de la entrega al equipo azul de Pinto, David Fernández y Carlos Areces.

La dinámica y el ritmo del programa, lo más criticado

El primer programa de Invictus en La 1 firmó un pobre dato en audiencias a pesar de estar precedido de un partido que siguieron 3,3 millones de espectadores, como analizamos en este artículo. Un resultado que concuerda con la opinión generalizada del público que se asomó al estreno y que ofreció sus impresiones en X, red social anteriormente conocida como X.

Los comentarios más repetidos sobre esta primera entrega tenían que ver con la dinámica y el ritmo del programa, como refleja el de esta espectadora: “No sabe lo que es, entrevista, concurso, un tío contando una anécdota desde hace dos horas...”. “¿Gente sentada hablando sin que pase nada?”, se pregunta otro seguidor. Otros apuntan a “ritmo infumable” y “poco dinámico”, incidiendo en este aspecto.

Otras críticas a Invictus que pudieron leerse durante la emisión estuvieron relacionadas con el propio planteamiento del formato: otro programa de retos con personajes conocidos. “¿Lo de ver a famosos ”haciendo cosas“ no está ya un poco pasado? Cuando no había RRSS tenía su gracia, pues les ”humanizabas“. Hoy, no le veo el chiste”, comenta un espectador. “¡Ah! Los programas de bajo presupuesto para el verano. Famosillos haciendo pruebas absurdas e inventándose anécdotas”, aporta otro.

Además, gran parte de las valoraciones se centraron en un momento en concreto protagonizado por Susi Caramelo durante la visita del piragüista David Hernanz, en el que se mostró interesada: “Menuda falta de respeto al campeón olímpico. Se puede entender que el programa sea cómico, pero no que se rían en su cara y le echen la caña descaradamente sacándole los colores al chaval”, opinan.

En contraste, las opiniones positivas pusieron el acento en la parte de humor del programa y, en concreto, en los invitados famosos de la noche: “Qué risa de concurso y sobre todo los participantes”, escriben en X.