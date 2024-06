El 'Grand Prix' vuelve con más juegos, padrinos reforzados y ampliando su 'universo' fuera de TVE

Tras 18 años fuera de TVE, aunque con una etapa de tres años en las cadenas FORTA, el Grand Prix demostró el año pasado por qué es el verdadero “programa del verano”. Su retorno a La 1 se saldó con éxito de audiencia (media de 19.2% de cuota y 1,7 millones de espectadores), por lo que no le costó ser renovado para una segunda temporada en esta nueva era. Y ya está listo para iniciarla.

RTVE ha presentado este lunes, en una convocatoria en el plató del concurso a la que ha acudido verTele, su nueva temporada. Volverá a estar capitaneada por Ramón García, ayudado por Cristinini principalmente como narradora, y Wilbur como animador. Como adelantamos, Michelle Calvó no estará por no poder compatibilizar su agenda con el rodaje de una serie que protagoniza. Y los que no fallarán serán el dinosaurio Nico y por supuesto la vaquilla, que seguirá cumpliendo la ley al no ser animal sino un humano caracterizado para no despojar al formato de su mítico sello.

Todos ellos han participado en la presentación, en la que TVE y la productora EuroTV Producciones (Grupo iZen) han desvelado que en sus 10 entregas habrá más y nuevos juegos, la lista de padrinos, cómo cambiará la participación de éstos, y los planes para ampliar su universo.

14 juegos nuevos, y clásicos que seguirán

“Tenemos el reto de mejorar y cambiar sin perder la esencia del Grand Prix”, ha dicho Carlo Boserman, creador y productor del formato y director general de EuroTV Producciones, para explicar por qué habrá muchos más juegos. La temporada pasada fueron 17, y esta han diseñado 14 nuevos, casi el doble, para un total de 31. Algo que han podido permitirse al ampliar RTVE el encargo de las 7 entregas del año anterior, a las 10 de este. El mismo productor ha explicado que hay juegos clásicos que no pueden recuperarse ya que han cambiado las normas, como 'La cucaña', que ahora exige estar protegidos si se pasan los dos metros de altura.

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE, ha añadido que además de haber nuevos juegos también se abren a la participación de perfiles más mayores: “Se da la oportunidad de que concursen también gente mayor, que está siendo muy bonito”.

Ramón García, que ha sido alabado por la directiva dedicándole unas bonitas palabras (“la cara del Grand Prix es la vaquilla, pero en realidad es Ramón. Estamos muy agradecidos”), ha avanzado que han querido “escuchar a la gente” y sus sugerencias, y por eso la bola de 'Los bolos' va a ser más grande y más pesada, y la vaquilla va a ser más contundente. El presentador ha resaltado que, igual que al no poder tener vaquilla, el Grand Prix tiene que “amoldarse a los tiempos”, y ha celebrado cómo ha sido capaz de hacerlo.

En su nota de prensa, además de mencionar a clásicos que seguirán en el programa como 'La patata caliente', 'Los troncos locos' o 'El diccionario'; RTVE da a conocer algunos de esos nuevos juegos:

'Bienvenidos a Tartópolis': donde los jugadores tendrán que estampar tartazos en la cara de los vecinos del pueblo rival.

'Champions Prix': un gigante futbolín humano en el que los equipos tendrán que chutar a base de soplidos.

'Wikipeques': un juego de tres generaciones en el que padrinos y personas mayores de los pueblos se aliarán para adivinar un concepto que los niños del Grand Prix describirán… a su manera.

'Los Recogecocos': juego de piscina donde veremos a los jugadores trepar por una gigantesca palmera flotante.

'Superfontaneros': otro juego de piscina con una emocionante gincana con jugadores saltarines.

'Operación Miau Miau': nuevo juego de piscina que propone un recorrido contrarreloj por rescatar a un pequeño gatito y devolverlo junto a su mamá.

El listado de padrinos, y su papel más relevante

Otro ingrediente mítico del Grand Prix son los padrinos, famosos de cualquier ámbito que acompañan y apoyan a cada uno de los pueblos. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, se ha encargado de dar la lista completa de los que se verán en la nueva temporada:

Leo Harlem, Lorena Castell, María del Monte, Twin Melody, Miki Nadal, Paula Vázquez, Jaime Astrain, Norma Duval, El Cordobés, María Gómez, Samantha Vallejo, Juanma Iturriaga, Julio Iglesias Jr, Alba Carrillo, Chiapella, Lala Chus, Blas Cantó, La Terremoto, Ana Guerra y Los del Río. Los dos del primer programa, como ha puntualizado Boserman, serán Leo Harlem y Lorena Castell.

Pero la gran novedad respecto a los padrinos la ha desvelado el mismo productor: “Los padrinos realmente hacían 'La patata caliente', 'El diccionario' y 'Los bolos'. Este año hemos querido que se impliquen más. Y es divertido ver a los padrinos famosos implicándose mucho más con los pueblos”. En su nota, RTVE da más pistas: “ Harán intervenciones en muchas más pruebas que se irán desvelando programa a programa. Así, los veremos correr, molestar a los concursantes rivales o colaborar mano a mano con los jugadores del pueblo que apadrinan”.

El 'universo Grand Prix' se amplía

El éxito de su regreso a TVE después de 18 años ha animado a la productora EuroTV Producciones, en colaboración con RTVE, a ser mucho más ambiciosos y a querer ampliar el 'universo' del programa.

Por ese motivo, Carlo Boserman ha anunciado que tendrá su propio videojuego para móviles llamado Grand Prix Runner, y también ha enseñado a los periodistas presentes la línea de productos de merchandising que van a poner a la venta con la imagen del programa: un juego de mesa, camisetas, sudadera, zapatillas deportivas de la marca Joma, un peluche y una figura estilo funko de la vaquilla María Fernanda, sujetamóviles...

Lo más llamativo televisivamente es que el productor ha desvelado que están intentando “hacer un Grand Prix itinerante”, con el que poder viajar por España y permitir a todo el mundo participar; y la puerta abierta que han dejado a que el formato tenga galas especiales para Navidad: “No podemos contar nada, ya veremos”, ha cortado Eizaguirre; con García Corrales emplazando a una posible e hipotética rueda de presentación en la que hablar de ello. La misma directiva ha aclarado que el éxito del Grand Prix no ha impulsado a TVE a probar Invictus, el formato con Patricia Conde que se estrena este mismo lunes 17 de junio, sino que “las producciones han ido en paralelo”. “Es un formato internacional, y es verdad que hay pruebas físicas, pero es muy distinto. Ojalá tenga el mismo éxito”, ha deseado.

“Todos volvemos a ser niños con el 'Grand Prix'”

La presentación de la nueva temporada ha estado marcada por los mensajes positivos y de celebración por el éxito de la anterior. Para Miriam García Corrales, no sólo por la audiencia, sino también por “conseguir cruzar a tres generaciones y que queramos ver la tele con alguien, porque te ríes más”, así como lograr “poner en valor los pueblos”. Boserman ha señalado una clave: “Todos volvemos a ser niños con el Grand Prix. Hay una magia especial. Lo pasamos muy bien haciéndolo y seguro que la gente en casa también”.

Ramón García ha sido el más emotivo, felicitándose por haber logrado “volver a reunir a la familia”: “Padres y madres me han parado llorando para decirme que por primera vez han visto la tele con sus hijos. Volver a recuperar la memoria de la familia con la nueva familia que tienes es lo que hemos conseguido”, ha dicho el presentador, explicando que “hay chavales de la edad de mis hijas, 18-19 años, que hacen quedadas para ver el Grand Prix. Eso no lo hace ningún programa”. El presentador ha agradecido la confianza de TVE, definiéndola como su “casa”, y ha querido expresamente agradecer a todos sus trabajadores que lo hagan posible.

Su compañera Cristinini, que ahora tendrá más presencia por la baja de Michelle Calvó, ha reconocido: “Yo todavía no me lo creo. Lo sigo asimilando, porque fui una 'niña Grand Prix'. Yo lo veía con mis abuelos, y ahora es revivirlo desde dentro. Me parece increíble”. La narradora, que ahora podrá demostrar más también como presentadora, ha desvelado que en la última grabación acabaron llorando de la risa todo el equipo por una caída de su compañero Wilbur.

El propio Wilbur lo ha reconocido, entre risas, explicando que para él el Grand Prix es una diversión enorme: “Yo me divierto mucho, es como vivir en unos dibujos animados, unos cartoons”. Ramón García ha intervenido para contar que hace un año le dijo que el programa iba a cambiarle la vida, y darle pie a que cuenta lo que le ha ocurrido a su carrera: “Ha pasado algo fantástico, que es que a mis shows vienen ahora familias al completo. Antes eran sobre todo adultos, y ahora vienen familias completas”. Con una sonrisa, ha contado: “Me quedé loco al ver a un niño abrazando mi cartel” mientras gritaba que era el del Grand Prix.

Los 14 pueblos participantes del 'Grand Prix' 2024

Antes de empezar su rodaje, del que apenas quedan dos grabaciones -por lo que el Grand Prix ya conoce a uno de sus finalistas y tiene listo el duelo entre los otros dos semifinalistas-, RTVE ya anunció los 14 pueblos elegidos para participar en el concurso, y estos serán sus emparejamientos:

Bebimbre (León) - Almacelles (Lleida)

(León) - (Lleida) Olvera (Cádiz) - Cangas de Onís (Asturias)

(Cádiz) - (Asturias) Morata de Tajuña (Madrid) - Burela (Lugo)

(Madrid) - (Lugo) Ondara (Alicante) - Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

(Alicante) - (La Rioja) Villanueva de la Torre (Guadalajara) - Binissalem (Mallorca)

(Guadalajara) - (Mallorca) Tauste (Zaragoza) - Medio Cudeyo (Cantabria)

(Zaragoza) - (Cantabria) Llerena (Badajoz) - San Adrián (Navarra)

Uno de los participantes es Ondara, la localidad de Nebulossa, el grupo que representó a España en Eurovisión 2024. Sin embargo, Ramón García ha asegurado que su elección fue “una casualidad”, y que aunque han intentado que pudieran participar en las grabaciones, no pudieron hacer un hueco en su agenda.

De los siete primeros programas con esos enfrentamientos se efectuará una clasificación general, y los cuatro pueblos mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final del Grand Prix, que ya sólo espera su fecha de estreno.