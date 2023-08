Un invitado de 'La última noche' lamenta su experiencia: “Me humillaron y ridiculizaron en Telecinco”

El programa de La última noche que Telecinco emitió el pasado viernes 11 de agosto sigue dando que hablar y generando polémica. En él, como ya recogimos, Sandra Barneda cortó al cómico Juan Dávila por los chistes que realizó contra dos invitados cuando el programa hablaba sobre operaciones estéticas.

Sandra Barneda corta a un cómico de 'La última noche': "No te digo lo que se me está cayendo al escucharte"

“Tú que te has operado las tetas... Ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?”, le preguntó a la invitada. “Pregunto desde la ignorancia. A él, que le veo tan estirado, le preguntaría si le han subido los huevos. A mí eso me interesa”, le dijo al invitado, ganándose la corrección incluso de la presentadora.

Precisamente el segundo aludido, Pablo Bonee, ha publicado más tarde un vídeo a través de su cuenta de TikTok en la que ha lamentado el trato que recibieron en el programa, siendo muy claro: “Me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco”, y defendiendo también a la otra invitada a la que se dirigió el cómico, Tamara Lao: “La humillaron y la vejaron, haciéndole una broma de muy mal gusto”. Sobre ella, añadió que la acompañaban sus dos hijos menores de edad, que “tuvieron que ver toda la vergüenza que le hicieron pasar”.

Bonee, sin nombrar en ningún momento a Juan Dávila, sí critica sus bromas: “No le voy a mencionar ni voy a decir los comentarios machistas que hizo sobre Tamara, pero creo que intentó ridiculizarnos y nosotros no estamos acostumbrados a la televisión. Nos intentó utilizar para hacer reír a la gente. Me parece genial que este señor esté contratado para hacer humor, pero el humor no se hace humillando a los demás”, y sin embargo agradece la labor de la presentadora: “Menos mal que estaba Sandra Barneda e intentó calmar la situación”.

El invitado, que reconoce haber terminado “decepcionado” con su experiencia, incluso apunta a Telecinco para que advierta al cómico: “No sé cómo Telecinco permite que trabajen este tipo de personas. Espero que le den un toque de atención. Si nos lo ha hecho a nosotros, se lo habrá hecho a más gente”, aprovechando para postularse y que le contraten a él: “No entiendo cómo no me contratan a mí que tengo mucha más educación y respeto que esta persona”.