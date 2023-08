Sandra Barneda corta a un cómico de 'La última noche': “No te digo lo que se me está cayendo al escucharte”

La última noche se abrió este viernes a debatir sobre las operaciones de cirugía estética con la presencia en plató de varias personas que se habían hecho algún que otro retoque en el cuerpo.

El programa de Telecinco abordó el tema con seriedad, pero el cómico y actor Juan Dávila lanzó un par de comentarios que no gustaron ni a los invitados del programa ni a su presentadora.

Mientras Sandra Barneda hablaba con una mujer que había pasado por el quirófano varias veces, Dávila interrumpió la entrevista para hacer un chascarrillo que no tuvo muy buena recepción.

“Tú que te has operado las tetas... Ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?”, le preguntó a la invitada, que se echó a reír. “Es una broma de mal gusto”, señaló uno de los hombres que estaban entre el público, al que se dirigió con una gracieta similar: “Pregunto desde la ignorancia. A él, que le veo tan estirado, le preguntaría si le han subido los huevos. A mí eso me interesa”, soltó para provocar las carcajadas del público.

“La verdad es que no ha quedado bien”, reconoció ella, mientras que su compañero, sentado justo al lado, se mostró totalmente indignado: “No sabía que era un programa de humor, la verdad. Pensaba que era un programa serio, Sandra Barneda”, se quejó apelando a la presentadora, cuya reacción no se hizo esperar.

El cómico pidió que sus comentarios fueran tomados con “humor” y no se detuvo: “Si a mí ya se me están cayendo los huevos y, al tirar de aquí, se me suben para arriba, pues me lo hago”, continuó Dávila. Pero a Sandra Barneda se le acabó la paciencia: “Yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche al escucharte, Juan. Madre mía”, exclamó la comunicadora mientras se alejaba de la grada para dar paso a los tertulianos que iban a debatir sobre esta controvertida cuestión.