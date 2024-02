'La isla de las tentaciones 7' asusta con la fuga de Marieta a la villa de los chicos: “¿Dónde está mi novio?”

La octava gala de La isla de las tentaciones 7 acabó con el principio de la hoguera de los chicos, cuando Adri fue el primero en comprobar que Mariona había sucumbido a los encantos de Julen. Así, la novena entrega arrancó donde se había quedado con el novio totalmente perplejo por la infidelidad.

Tras ver la noche de pasión de su pareja con el tentador, Adri zanjaba: “Ya está, ya está. Siento mucho asco. No me lo puedo creer. Creo que la experiencia le ha venido como anillo al dedo, quizá me quiso dejar antes y no era sincera consigo misma. La diferencia con lo que he hecho yo es el sexo”, concluyó pidiendo marcharse de ahí.

El siguiente en ver imágenes fue Borja al que se le puso “el corazón en un puño” viendo a Ana tan cerca de Napoli. “Están así mucho tiempo y le llama 'mi chico', yo no se lo digo a las tentadoras”, lamentó. Definió al italiano como “pesado y personajillo” pero se quedó tranquilo al ver que no iba a más su relación.

Como también le ocurrió a Ruth, el programa castigó a Niko sin imágenes tras su reencuentro en el espejo donde no cumplieron con las normas y hablaron con palabras. “Entonces necesito una hoguera de confrontación, no puedo continuar así con la experiencia, lleno de dudas. Sí la quiero”, pidió y Sandra Barneda aceptó.

David descubrió la “conexión” que confesó tener María con Álvaro: “No me hacen gracia esas imágenes. Si hace algo con ese tío me río en su cara. Me sentía un poco mal por lo que estaba haciendo con Zaira y ahora ya no. Quizá incluso avanzo más”, amenazó. Al escucharle hablar con él añadió: “Como siga así, a lo mejor el que me voy solo soy yo”.

Finalmente, Álex cerró la hoguera viendo a Marieta tener sexo y más sexo con Sergio: “Quiero ver todo el vídeo para que no se me olvide en mi vida. Es que ya me da asco y me parece todo ordinario, tan correcta que era ella. Yo no veo la conexión real, solo veo guarreo”. Al ver más imágenes iguales: “No tiene perdón, ni lo suyo ni lo mío, pero no soy capaz de perdonar eso”, confesó alicaído.

La venganza de los chicos y el destierro de María con Álvaro

Al volver de una de las hogueras más duras para ambas villas, los chicos parece que se pusieron de acuerdo en su venganza: Adri fue directo a por Mónica a quien había frenado en varias ocasiones, pero esta vez la llevó hasta su cama directa y culminaron lo que se había quedado a medias.

Álex también se llevó a Gabriela a la habitación y hasta ella bromeó: “Ya vivo aquí”, dijo sonriendo y mostrándose totalmente cómoda en su nuevo hábitat.

Sin embargo, las chicas se mostraron mucho más cabizbajas. Marieta se fue a dormir con Sergio pero se puso a llorar por las imágenes que había visto. Mariona también estuvo triste con Julen. Y la peor fue María que se vino abajo al ver que después de “luchar tanto por David no sabía si le merecía la pena”.

Por ello, Barneda informó a María que al no estar disfrutando del todo de la experiencia, la desterraban durante 24 horas con su mayor tentación: Álvaro.

