'La isla de las tentaciones' hizo caer a otra novia, enfrentó a David con Álvaro y enloqueció a Marieta que voló la tablet

La octava entrega de La isla de las tentaciones 7 cumplió con la novedad prometida: el encuentro “cara a cara con la tentación”. Lo que significó que tanto Marieta, como David, se citaron con los solteros que habían vetado a sus parejas: durante 10 minutos y sin faltas de respeto, esas fueron las normas.

Por lo que Marieta se topó con Gabriela que llegaba “con ganas” como ella. Y empezó con los reproches: “Mi novio ha visto mis imágenes y te ha cogido pero no ha sido por conexión como yo. Es el más débil de mente, despechado y vengativo y ha caído contigo porque no le doy guarreo”, lamentó entre gritos.

Mientras Gabriela mantuvo la calma en todo momento: “Opino que lo has hecho fatal y a mí me has hecho un favor. Yo sí sé lo que Álex siente y lo que siento yo. Me da igual lo que tú digas. Me has puesto el veto porque tienes miedo de que me lo lleve a Murcia. Creo que no le quieres, has caído de primeras. Él te había respetado, ponía la mano en el fuego por ti”, aseguró y se marchó.

Turno de David que tuvo una charla con Álvaro: “Fueron mis compañeros, yo no te quería vetar porque eres un pelele que aunque estés meses con ella no vas a conseguir nada. No quería estar con ella y por eso se lió contigo. Ahora la estoy respetando. Yo creo que está incómoda contigo, tú estás desesperado porque no te hace caso”, opinó el novio. Y añadió: “Voy a intentar ponértelo en bandeja, incluso poniéndola celosa no vas a hacer nada”.

A lo que el tentador corrigió: “Me lié antes que tú, y antes de quererte a ti me quería a mí. Pero ella te tiene miedo. Te conoció aquí y sabes cómo te comportas. Hemos vivido mucho y le encanta que esté aquí. Mide tus palabras porque esto no es un juego”, le advirtió.

Otra novia que cae en la tentación, uno que se arrepiente y un tentador que recula

Las relaciones en las villas continuaron evolucionando: Mariona volvió a dormir con Julen y él le preguntó si alguna vez había sentido ganas de besarle. Ella se lo confirmó y aseguró que lo habría hecho ya si estuviera soltera. Por lo que él le propuso una apuesta: “Si coincidimos con el color con el que vestimos esta noche me das un beso” ella aceptó y así fue.

Finalmente, en un juego ella falló y él le pidió que cumpliera su apuesta: “Dame un beso” y así lo hizo ella. Lo que provocó la alarma en la villa de los chicos. Minutos después, se quedaron a solas en el sofá y ya dieron rienda suelta a su pasión.

Por su lado, aunque Adrián estuvo arrepintiéndose del beso con Mónica y aguantando la tentación, finalmente volvieron a entrar a la habitación y allí repitieron.

En cambio, la pareja de Marieta y Sergio parecía estancada por las palabras que confesó él a María: “Es muy difícil enamorarse de una mujer que se olvida de su novio en dos días. No me sale decirle que nos vayamos juntos, lo que puedo decir es que me gusta, que disfrutemos aquí y ya está”.

La hoguera de las chicas con castigo a Ruth y derrumbe de Marieta

Ruth, María, Marieta, Mariona y Ana se sentaron frente a Sandra Barneda que les advirtió que las “imágenes no se lo iban a poner nada fácil”. Algo que no pudo confirmar Ruth ya que, al saltarse las normas en el espejo donde no se podía hablar, le sancionaron sin poder ver a Niko.

La primera en comprobarlo fue Ana que escuchó decir a Borja que tras verla en las hogueras “100% que no salgo con ella”. Ella se sorprendió: “Hay cosas que me duelen pero eso...”. Y aún empeoró al verlo masajeándose con la tentadora en la habitación: “Me da tanto asco y vergüenza que no quiero mirarlo a la cara. Es que no puedo perdonar eso”, lamentó.

La siguiente fue Mariona que se derrumbó al ver a Adri besándose con Mónica: “¿Qué hace, qué hace?”, decía totalmente destrozada. “Además me siento mal porque yo también lo he hecho pero no es lo mismo”, repetía. “Me avisaron de que me iba a dar la hostia y me la he dado. No le reconozco.

María siguió la misma tónica comprobando que David es un “niñato, unga unga, sinvergüenza” chuleando ante los amigos de que no iba a llorar por nadie y que estaba arriesgando. “Tengo ira, asco, decepción... había confiado en que conmigo era diferente y le iba a demostrar a todo el mundo que me quiere, pero no lo está haciendo”.

Cerró la tanda Marieta que intentó “no perder los nervios” pero no lo logró tras ver a su novio haciendo el “kamasutra”. Acabó cogiendo la tablet y tirándola al suelo: “¡No me lo merezco! Eso es guarreo, lo mío es muchísimo más bonito que eso. Lo hace solo por venganza, él es así. Me está haciendo daño aposta” decía llorando.

La hoguera de los chicos

David, Álex, Borja, Adri y Niko se sentaron delante de Barneda para enfrentarse a nuevas imágenes. Adri también fue el primero en alucinar al ver a Mariona besándose con Julen: “Si que hay pasionalidad sí, ¿en qué momento? ¡No, no, no!” acabó gritando al ver lo siguiente. Hasta ahí quedó la entrega.