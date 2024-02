'La isla de las tentaciones 7' descubrió a su segundo novio infiel y el peor reencuentro de una pareja

La sexta entrega de La isla de las tentaciones acabó con el ataque de ansiedad de Marieta al ver a Sergio besándose con su tentadora y empezó con Sandra Barneda tranquilizándola. Marieta se sentó de nuevo y María pudo seguir sufriendo las imágenes de David con Zaira. “Se la ha tirado ya casi, ¿qué le falta?”, lamentaba la novia que lloraba al escuchar que no estaba enamorado.

La siguiente en sorprenderse con la actitud de su pareja fue Mariona. Vio a Adri cada vez más cercano a una nueva tentadora e incluso planteándose ser infiel: “Me descoloca verlo tan cómodo. Necesitaría hablar con él para que me explicara”.

Turno de Ana que continuó viendo a Borja cariñoso con la tentadora: “No lo quería ver así y encima con dudas que me duelen el triple”, aseguró. Pero Ruth se desesperó más que Ana la “nada” de Niko: “Me da asco, sigo viendo al mismo niño que vi en la primera gala. Tiene la suerte de estar conmigo y sigue jugando con el hielo. Innova”, ironizaba. Y pidió marcharse del programa al notar que él buscaba a la tentadora: “No puedo más, no lo quiero ver”.

Finalmente, Marieta pudo ver las imágenes de Álex besando, pasando el hielo y acostándose con Gabriela: “¡Qué asco, qué vergüenza! Lo ha hecho porque ha visto mi beso, y yo frenándome”. Barneda le preguntó la diferencia de lo que hace ella y lo que hace Álex: “Yo tengo una conexión. Nos entendemos con la mirada, Sergio me entiende”, aclaró.

Al cerrar la hoguera, todas acordaron vetar durante un día a Gabriela por ser “la que está más avanzada y dar un toque de atención a Álex”. A lo que Marieta añadió: “Me gustaría ver si en esas 24 horas echa más de menos a Gabriela o a mí”.

El segundo novio infiel (y arrepentido)

Al volver de las hogueras, el ambiente estaba caldeado en las dos villas. Pero si hubo alguien que quitó el freno que tenía hasta entonces, ese fue Adri con Mónica. Al estar abrazados en una tumbona, no pudo aguantar más y la besó. Aunque fueron varias veces, poco después se despidieron y durmieron cada uno en su habitación. Allí se le vio a él llorando arrepentido: “Lo que tengo con Mariona es más grande que ese beso”, recapacitó.

El reencuentro con reproches silenciosos de Niko y Ruth

Una edición más, el programa dio la oportunidad de que una de las parejas se reencontrara durante tres minutos y sin poder hablar. Todo, a través de un cristal y sin poder tocarse. Los chicos se pusieron de acuerdo en que fuera Niko: “Quiero pero me da miedo porque no conozco a esa Ruth que habla mal de mí. Venía aquí con una confianza increíble y me ha partido en dos”, lamentó él.

Al conocer la noticia, Ruth se medio alegró porque ambos “se dicen muchas cosas con la mirada” y con menos de tres minutos podría transmitirle que “o para o la pierde”.

Ella se situó en un lado del cristal y él llegó corriendo bajo la lluvia. Desesperado le preguntaba qué le pasaba si no había hecho nada. Mientras ella le reñía por lo que estaba haciendo. Ella, totalmente enfadada y le amenazaba con marcharse. Mientras él repetía que la amaba y que no había hecho nada, pero ella le echaba en cara el hielo, las caricias a otras.

Acabado el tiempo, no se entendieron, ni se ablandó ella. “No he sentido la complicidad de antes, ni la confianza. Vi una mirada de tristeza, de cero amor”, lamentaba ella al concluir el encuentro, mientras él le gritaba que la amaba. “Nunca la había visto así pero en la mirada he visto decepción”, lamentó él.