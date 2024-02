'La isla de las tentaciones 7' metió a un viejo conocido para ser la “verdadera tentación de María”

La quinta entrega de La isla de las tentaciones acabó con Mariona metiéndose en su habitación con Julen, uno de sus tentadores. Pero al retomar el sexto programa mostró que él se limitó a darle las buenas noches y marcharse: “Me gusta la compañía que me da”, dijo la novia y ahí se quedó... por ahora.

Nuevas citas y la llegada de “la verdadera tentación” de María

Sandra Barneda apareció en la villa de los chicos para pedirles que escogieran nuevas citas y así lo hicieron. Borja repitió con Andrea porque quería “seguir conociéndola”; Adrián cambió de tentadora para “vivir la experiencia de forma más real” y optó por Mónica; Álex continuó apostando por Gabriela “por el cariño y no pensar”; también David dio una tercera oportunidad a Zaira por todas sus “cosas en común”; Niko probó con Tamara para “aclarar sus dudas”.

Lo mismo ocurrió en la villa de las chicas que también escogieron a sus terceras citas. Ruth quiso “distraerse” con Zanetti; Ana repitió con Napoli porque “le saca una sonrisa”; Marieta no dudó al elegir a Sergio porque era “su persona” ahí; Mariona también quiso seguir conociendo a Julen; La sorpresa llegó cuando María decidió no tener cita, por no sentirse tentada por ninguno. Algo que Barneda no permitió y cambió las reglas pidiéndole que quedara un rato con todos los que no habían tenido cita. María aceptó.

Por la noche y al ver que María no se estaba poniendo a prueba de verdad, Barneda apareció en la villa para anunciarles el momento de “mirar a los ojos a la tentación”. Todas se fueron a sus habitaciones y María se encontró con Álvaro Boix (de la cuarta edición) allí. Con quien había tenido una relación anterior.

Ella, lejos de alegrarse, enfureció al verle: “No me ha hecho ilusión verte porque me decepcionaste. Te faltó tiempo para contar las cosas, me fallaste. Fue un punto de inflexión con David. A él le dolió ver que me podía perder y espero que no le importe que esté aquí”, dijo María. La presentadora, antes de marcharse, miró a María: “Ahora sí empieza tu verdadera experiencia”.

Durante la noche, María se echó a llorar por la llegada de Álvaro y él intentaba acercarse a ella. Pero ella le puso distancia: “En su momento me enganché muchísimo de Álvaro pero no quiero que David malinterprete ninguna imagen que pueda ver porque no le cambio por nada”, explicó a cámara.

Hoguera de los chicos con la desesperación de Álex y el veto de David

Adrián, Borja, David, Niko y Álex volvieron a sentarse frente a Sandra Barneda, más nerviosos que en la anterior por lo que podían ver y por lo que podían haber visto sus chicas. David fue el primero en romper el hielo y en descubrir que Álvaro había llegado a la villa: “No me preocupa nada porque fuera ya le tiraba la caña y ella nunca le ha respondido”. Se mostró totalmente seguro y confiado de su novia.

El segundo en ver imágenes fue Adrián que se quedó “incrédulo” al escuchar a Mariona plantearse la relación. Pero se derrumbó cuando vio al tentador entrar a la habitación de ella y compartir parte de la noche.

Niko también “flipó” y se quedó sin ganas de seguir la experiencia, al ver que Ruth no confiaba en él: “Se le ha ido la cabeza, o quería entrar aquí para separarse, o no sé qué ha visto porque yo no he hecho nada. Me ha ofendido todo porque yo le estoy respetando en todo. Esta hoguera está siendo definitiva para saber si quiero seguir así en mi vida”, lamentó.

Borja se mantuvo tranquilo al ver a Ana con Napoli por sentirse “superior” a él, pero las últimas imágenes en las que se están rozando nariz con nariz “ya no le gustaron”. Pero la peor parte (una vez más) se la llevó Álex al ver a Marieta teniendo relaciones sexuales con otro: “¡Qué puto asco!”, gritaba y pateaba uno de los focos. “No entiendo cómo hace diez días iba a ser mi mujer y ahora mira. Yo lo he hecho porque la he visto a ella pero es por quien más he sentido en mi vida”.

Tras la hoguera, todos decidieron vetar a Álvaro porque “ya había tenido algo con María”. A pesar de que David no quería porque se sentía tranquilo con ello.

La hoguera de las chicas con una imagen inesperada para Marieta

María, Marieta, Mariona, Ruth y Ana se sentaron frente a Barneda para descubrir más imágenes de sus chicos. María fue la primera en “avergonzarse” de David: “Le gusta el guarreo, podría ser con cualquier otra”, decía.

Pero a mitad del visionado Marieta vio a Álex besándose con una tentadora y se desesperó. Salió de la hoguera hiperventilando y ahí quedó el sexto programa... hasta lo que Telecinco mostró en el avance.