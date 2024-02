Una tentadora de 'La isla de las tentaciones' desvela detalles del reality: “No me dejaban ni asomarme a la playa”

Mientras La isla de las tentaciones 7 sigue su curso, una tentadora de la quinta edición ha aprovechado la ocasión para contar detalles de su paso por el reality. Nos referimos a Irene Rodríguez, que convivió junto a Javi, Samuel, Manuel, Mario y Andreu en una de las villas sin llegar a llamar la atención de ninguno de ellos. De hecho, fue una de las solteras que descartaron en la tercera entrega de aquella temporada.

Ella misma bromea sobre su pronta eliminación en el vídeo que ha publicado en TikTok, donde repite la frase “He ido a La isla de las tentaciones y...” antes de desvelar algunas curiosidades del programa. Por ejemplo, dice lo siguiente sobre su efímero y poco memorable paso por República Dominicana: “He ido a La isla de las tentaciones y ya sé que no me has visto en el programa, normal”.

Irene: 22 años. Sevilla. Azafata de eventos: ‘De salvaje no solo tengo el pelo, en la cama soy una fiera’ #LaIslaDeLasTentaciones 🐍🍎 https://t.co/Yw6roIojlZ pic.twitter.com/qb2DTJRxCj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 19, 2022

La sevillana también cuenta que “no pagan bien” en el formato de Mediaset, que “claro que he estado con un tentador” y que “claro me han llamado pu... por el siempre hecho de haber estado allí”. Además, señala que “la frase de presentación no me la inventé yo”, algo que ya desveló otra tentadora, Carolina (4ª edición), hace ahora un año. “Cuando llegas a la isla te dicen: esta es tu frase”, explicó por aquel entonces la participante, afirmando así que las presentaciones de los solteros y las solteras corrían a cargo de los guionistas.

Lo más llamativo que comenta Irene es que los pretendientes y pretendientas no están allí a sus anchas, sino grabando un reality donde la convivencia 24/7 es clave. “No he estado de vacaciones. No me dejaban ni asomarme a la playa”, apunta en este sentido. La joven termina su vídeo asumiendo que, quizás, ha contado más de lo que debería: “He ido a La isla de las tentaciones y puede que me demanden por este vídeo”.