'Supervivientes 2024' emocionó con el reencuentro de Aurah y enfadó a Arantxa del Sol en su regreso: “Dejadme en paz”

La novena entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie vivió la salvación de Pedro García Aguado, por lo que dejó en la lista negra a tres de los grandes protagonistas de la edición: “Va a ser una de las expulsiones más potentes”, aseguró Carlos Sobera.

La noche también emocionó con el reencuentro de Aurah Ruiz y su padre, así como con el regreso de Arantxa del Sol a plató. Aunque fue un momento agridulce para ella, al toparse con las informaciones sobre su marido, de las que hablaron en De Viernes y que provocaron su malestar.

Y aunque habían asegurado conectar con Laura Matamoros que sigue bajo supervisión médica, finalmente la entrega acabó sin ello: “No ha sido posible porque ha estado todo el rato en el hospital para que los médicos tomen una decisión sobre su estado. Han descartado fractura pero le siguen haciendo pruebas para saber el alcance de las lesiones y cuando tengamos los datos podremos comunicar si puede continuar o no. Esperamos que sea el jueves”, lamentó el presentador.

Pedro García Aguado se salva y deja la expulsión entre tres protagonistas

Pedro García Aguado, Kiko Jiménez, Miri y Laura Matamoros eran los nominados que quedaban, tras la doble salvación del domingo. Los tres primeros se situaban en la plataforma de salvación, a falta de la hija de Kiko Matamoros que seguía realizándose pruebas médicas.

El primer superviviente que cayó al agua fue, precisamente, la evacuada. Le siguió la ex MasterChef y el novio de Sofía Suescun. Por lo que el salvado fue el “Hermano mayor”. Una decisión que causó estragos entre los colaboradores de plató que lamentaron que el jueves perdieran a uno de los protagonistas de la edición.

El reencuentro de Aurah con su padre: “¡No me lo puedo creer!”

Tras la fuerte caída de Aurah, su evacuación, retorno a la playa y medicación, las últimas horas para ella habían sido muy bajas. Lloraba junto a sus compañeros y hablaba de abandonar el concurso. “Quiero irme, que me saquen de aquí”, pedía a la vez que confesaba echar de menos a su hijo.

Por lo que el reality la sorprendió con la visita de su padre. Tras hacer un puzzle con una foto significativa de su progenitor, pudo encontrar una camiseta con la foto de Jesé, su hijo y su perro. Para acabar leyendo una carta en la que su padre le decía que si gritaba su nombre allí estaría, así lo hizo y apareció.

“No me lo puedo creer, gracias, gracias”, decía ella al ver a su padre que nunca quiso aparecer en televisión. “Nunca te lo digo papá, pero pienso en ti todo el día, no me puedo creer que estés aquí”, repetía la concursante. Mientras él le transmitía su orgullo: “Quiero que estés feliz. Nos estás haciendo muy feliz a todos, Jesé te quiere mucho, todos te queremos mucho. Todos estamos muy bien. Nos quedamos muy asustados con tu accidente y quiero dar las gracias a todos los que la ayudaron”.

Arantxa del Sol rogó no hablar de su familia

Arantxa llegó a plató, entre los aplausos del público, y se emocionó al abrazar a su hija, otros familiares y amigos. Al sentarse junto a Carlos Sobera, reflexionó sobre su salida: “Estaba en mi mejor momento, no quería irme. Estaba con el mejor equipo y habíamos conseguido muchas cosas. Aunque sí ha habido momentos en los que quería abandonar”.

Tras ver un resumen de su paso, no podía reprimir las lágrimas al recordar la visita de Finito y hasta su expulsión. “Peor que echar de menos a la familia han sido los desengaños que he vivido”. Preguntada por la mayor traición: “Tiene nombre de persona buena”, respondió refiriéndose a Ángel Cristo.

En esa línea, la presentadora dio algunas pinceladas de la razón de pasar de ser amigos, a enemigos con el hijo de Bárbara Rey: “Tiene que ver con mi vida personal y con mi familia, me lo han contado varios y no quiero entrar. Es todo ambiguo y la gente no lo va a entender. No habló conmigo y lo contó cuando me expulsaron la primera vez”.

Sobera cambió de tema para comentarle la visita de Ana Herminia a ¡De Viernes! donde habló de su supuesto idilio con Finito de Córdoba y ella se negó a hablar de ello: “Me gustaría que me dierais otra bienvenida porque acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no tiene que ver con este. Quiero sonreír, disfrutar de mi vuelta y mi familia. Estoy aterrizando aún, dejadme en paz por favor”.