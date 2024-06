Jaime Cantizano dijo adiós a 'Mañaneros' deseándole buen futuro en TVE: “Esto tiene que salir bien, y va a salir bien”

Mañaneros se ha despedido este viernes de su presentador, Jaime Cantizano, que no regresará al programa tras las vacaciones de verano. El comunicador deja TVE para tomar el relevo de Julia Otero en las tardes de Onda Cero, una labor que no podrá compaginar con la de las mañanas de La 1. En su despedida, el jerezano ha querido poner en valor al equipo que ha venido liderando durante la temporada que toca a su fin, y también ha destacado lo positivo de esta experiencia.

“Yo, como muchos de vosotros, llevo muchos años dedicándome a estos y hay veces que uno piensa pocas cosas me van a sorprender, o que poco voy a aprender. Este año me ha pasado una cosa que no pensé que me iba a ocurrir”, comenzaba diciendo sobre una experiencia, la de Mañaneros, donde valora: “He aprendido mucho, y de televisión, y eso que llevaba horas de vuelo”.

Cantizano aseguraba haber aprendido “de cómo se hace la televisión hoy en día, de los que tienen experiencia, de cómo viene la nueva generación, cómo vienen los jóvenes que nos van a sustituir. Y eso es muy interesante”.

Aunque se marcha, ha expresado su deseo de una larga vida al formato: “Con este componente profesional y humano de Mañaneros, esto tiene que salir bien, y va a salir bien”. Hay que recordar que el matinal, producido por La Cometa TV, tiene asegurada su continuidad durante julio y agosto, tras la última renovación del Consejo de Administración de TVE. No obstante, aún no se ha aprobado todavía su futuro más allá, si bien como apuntamos en mayo se prevé su continuidad.

Cantizano agradeció “de corazón” a sus compañeros el trabajo, con un mensaje importante: “Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo. Entiendo el trabajo como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que nos rodea”.

“Este programa continúa, además, con más fuerza”

Lo cierto es que tras esta despedida, Cantizano aún ha tenido unos minutos de pantalla, moderando la tertulia política de la recta final del magacín.

Una vez terminaba el programa, Cantizano reiteraba su mensaje de agradecimiento: “Este programa continúa, además, con más fuerza”, decía, agradeciendo la confianza del director Eduardo Blanco y de “los responsables de RTVE”.

Alberto Herrera y Ana Prada serán los presentadores de Mañaneros desde el próximo lunes 1 de julio, tal y como detalló RTVE días atrás. Junto a ellos, Laura Lobo y Valle Aguilón estarán al frente de sus secciones habituales, dando mayor responsabilidad a los colaboradores habituales que forman parte del equipo.

Además, a lo largo del verano Marc Santandreu y Miriam Moreno se incorporarán al programa después de disfrutar, respectivamente, de sus compromisos estivales (el primero anunció en mayo su baja de tres meses para rodar otro proyecto en RTVE) y su baja por maternidad (Moreno dio a luz el pasado mes de abril).